Жителей Кузбасса предупредили о похолодании до минус 24

Кузбассовцев предупреждают об ухудшениях погодных условий.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются похолодание до -24°С, метель, гололёд, ветер с порывами до 13 метров в секунду.

По данным гидрометцентра, завтра днём в Кузбассе температура воздуха будет составлять -8, -13°С, местами -13, -18°С, а ночью опустится до -13, -18°С, при прояснениях до -19, -24°С. В Кемерове днём будет -11, -13°С, ночью — около -19°С. Ожидаются переменная облачность, снег, местами слабая метель, дымка, изморозь и гололедица.

В связи с похолоданием замгубернатора Дмитрий Кудряшов потребовал от заместителей глав территорий по ЖКХ принять все меры по стабильной работе жилищно-коммунального комплекса, обеспечить работу котельных в соответствующем температурном графике. В повышенной готовности должны находиться аварийно-восстановительные бригады, мобильные источники питания.

А сотрудники МЧС по Кемеровской области призвали жителей региона быть более внимательными на дорогах.

«В связи с понижением температуры воздуха на дорогах ожидается сильная гололедица, ухудшение видимости при осадках», — говорится в сообщение ведомства.

Автолюбителям советуют «переобуть» машины в зимнюю резину, пешеходам подбирать нескользящую обувь. Необходимо обходить опасные места, использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.