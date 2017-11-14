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Ещё почти тысяча кузбасских пенсионеров освоит компьютер и интернет

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

В 2017 году компьютерную грамотность на курсах соцзащиты повысят более 940 жителей области старшего поколения.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в учреждениях социальной защиты населения региона организованы курсы для неработающих пенсионеров по программе «Основы компьютерной грамотности и работы с ГИС ЖКХ».

В настоящее время занятия проходят в Яшкинской районной библиотеке им. Саулова. На курсах обучаются 11 неработающих пенсионеров. В Осинниках десятидневные бесплатные курсы при библиотеках посещают 20 человек.

Курсы помогают кузбассовцам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья вести активное общение в социальных сетях, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

«По данным департамента соцзащиты населения, всего в 2017 году обучение пройдёт 941 человек. Больше всего в Беловском районе — 125 человек, Новокузнецке – 120 человек, Анжеро-Судженске, Кемерове и Прокопьевске по 100 человек», — уточнили в пресс-службе.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/11/kompyuter-kursy-dlya-starshih-1024x768.jpg

В 2017 году компьютерную грамотность на курсах соцзащиты повысят более 940 жителей области старшего поколения.

 

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