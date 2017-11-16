Газеты и интернет
Радио
-17°C, ясно
Войти на сайт

Кемеровская пожарно-спасательная часть признана лучшей в Сибири

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © 42.mchs.gov.ru

По итогам межрегионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества-2017», в номинации «Лучшая пожарная часть» признана пожарно-спасательная часть №2 Кемеровского отряда федеральной противопожарной службы.

Она представит Сибирь на всероссийском этапе конкурса, сообщает пресс-служба кузбасского ГУ МЧС.

ПСЧ-2 сформирована почти 45 лет назад, район выезда подразделения (Заводский) считается самым большим в Кемерове — более 80 квадратных километров. Под прикрытием «заводских» пожарных живёт 160 тысяч человек.

Помимо, детских садов, школ, торговых центров, множества административных зданий, на территории района расположены химически опасные и потенциально опасные объекты, в том числе ведущее коксохимическое предприятие России и аэропорт города Кемерова.

«В подразделении имеется всё необходимое оборудование и техника для успешного выполнения основных задач: спасение людей во время ЧС и происшествий, различного характера, и главное — тушение пожаров», — отметили в ведомстве.

Только с начала года на прикрываемой ПСЧ-2 территории произошло более 150 пожаров, во время которых спасли почти 50 человек.

Как подчёркивают в МЧС, в течение года в подразделении проведена большая работа по укреплению и совершенствованию материально-технической базы части. Уже более пяти лет учебный класс пожарно-спасательной части ежегодно признаётся лучшим в Кузбассе и одним из лучших в Сибири.

В рамках конкурса работа пожарных подразделений оценивается по многим критериям.

«Это не только содержание и оснащение пожарной части, учебно-тренировочных комплексов или, например, служебно-бытовых помещений, но и уровень знаний, подготовки личного состава. Оцениваются также показатели оперативно-служебной деятельности, в том числе среднее время, затраченное на локализацию и ликвидацию пожаров. По всем требованиям конкурсное жюри отметило работу нашей пожарной части наивысшими баллами», — прокомментировал майор внутренней службы, начальник пожарно-спасательной части №2 Кемеровского отряда федеральной противопожарной службы МЧС России Денис Семёнов.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/93494.html

http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/iblock/12a/12af4e173c6cd9533ae1532576581e3e-800x600.jpg

По итогам межрегионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества-2017», в номинации «Лучшая пожарная часть» признана пожарно-спасательная часть №2 Кемеровского отряда федеральной противопожарной службы.

 

Яндекс.Новости

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Поезд врезался в грузовик, выехавший на запрещающий сигнал светофора

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе мужчина зарезал бывшую девушку в день ее рождения

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

На выходных в Кузбассе потеплеет до 1 градуса тепла

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Мэр Кемерова занял пятое место в рейтинге глав столиц субъектов СФО

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе женщина убила возлюбленного за обвинение в измене

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Евгений Гришковец вошёл в созданный Попечительский совет КемГУ

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить