Кемеровская пожарно-спасательная часть признана лучшей в Сибири

По итогам межрегионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества-2017», в номинации «Лучшая пожарная часть» признана пожарно-спасательная часть №2 Кемеровского отряда федеральной противопожарной службы.

Она представит Сибирь на всероссийском этапе конкурса, сообщает пресс-служба кузбасского ГУ МЧС.

ПСЧ-2 сформирована почти 45 лет назад, район выезда подразделения (Заводский) считается самым большим в Кемерове — более 80 квадратных километров. Под прикрытием «заводских» пожарных живёт 160 тысяч человек.

Помимо, детских садов, школ, торговых центров, множества административных зданий, на территории района расположены химически опасные и потенциально опасные объекты, в том числе ведущее коксохимическое предприятие России и аэропорт города Кемерова.

«В подразделении имеется всё необходимое оборудование и техника для успешного выполнения основных задач: спасение людей во время ЧС и происшествий, различного характера, и главное — тушение пожаров», — отметили в ведомстве.

Только с начала года на прикрываемой ПСЧ-2 территории произошло более 150 пожаров, во время которых спасли почти 50 человек.

Как подчёркивают в МЧС, в течение года в подразделении проведена большая работа по укреплению и совершенствованию материально-технической базы части. Уже более пяти лет учебный класс пожарно-спасательной части ежегодно признаётся лучшим в Кузбассе и одним из лучших в Сибири.

В рамках конкурса работа пожарных подразделений оценивается по многим критериям.

«Это не только содержание и оснащение пожарной части, учебно-тренировочных комплексов или, например, служебно-бытовых помещений, но и уровень знаний, подготовки личного состава. Оцениваются также показатели оперативно-служебной деятельности, в том числе среднее время, затраченное на локализацию и ликвидацию пожаров. По всем требованиям конкурсное жюри отметило работу нашей пожарной части наивысшими баллами», — прокомментировал майор внутренней службы, начальник пожарно-спасательной части №2 Кемеровского отряда федеральной противопожарной службы МЧС России Денис Семёнов.