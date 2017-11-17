Газеты и интернет
Радио
-10°C, ясно
Войти на сайт

Полицейский из Кузбасса вошёл в число 15 лучших участковых страны

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © ГУ МВД по Кузбассу

Завершилось голосование за финалистов Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», который ежегодно проводится на протяжении семи лет.

Каждый раз его участниками становятся самые достойные представители службы участковых уполномоченных полиции, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В этом году в финале за победу боролись лидеры региональных этапов конкурса – 83 сотрудника полиции. Кемеровскую область представлял старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Сергей Ломакин.

«В должности участкового он служит с 2008 года и уже на протяжении нескольких лет остается одним из лучших участковых города. С начала года полицейский лично раскрыл около 15 преступлений и выявил более 100 административных правонарушений», — рассказали в ведомстве.

В онлайн-голосовании Сергея Ломакина поддержали около 19 тыс. кузбассовцев, что позволило ему занять в рейтинге конкурсантов 13 место.

Сотрудники областного ГУ МВД благодарят всех, кто поддержал кузбасского участкового и отдал за него свой голос.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/93551.html

ГУ МВД по Кузбассу

Завершилось голосование за финалистов Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», который ежегодно проводится на протяжении семи лет.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кузбассе задержаны 22 захватчика шахты «Анжерская-Южная»

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Кузбасские дорожники получили новые снегоуборочные машины

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Жительница Прокопьевска убила сожителя и разорвала его паспорт

VSЁ42
VSЁ42

Пьяный прокопчанин предстанет перед судом из-за смертельного ДТП

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину

newinform.com
newinform.com

Опубликована видеозапись пожара в пассажирском автобусе в Кемерове

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить