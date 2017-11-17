Полицейский из Кузбасса вошёл в число 15 лучших участковых страны

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Завершилось голосование за финалистов Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», который ежегодно проводится на протяжении семи лет.
Каждый раз его участниками становятся самые достойные представители службы участковых уполномоченных полиции, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
В этом году в финале за победу боролись лидеры региональных этапов конкурса – 83 сотрудника полиции. Кемеровскую область представлял старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Сергей Ломакин.
«В должности участкового он служит с 2008 года и уже на протяжении нескольких лет остается одним из лучших участковых города. С начала года полицейский лично раскрыл около 15 преступлений и выявил более 100 административных правонарушений», — рассказали в ведомстве.
В онлайн-голосовании Сергея Ломакина поддержали около 19 тыс. кузбассовцев, что позволило ему занять в рейтинге конкурсантов 13 место.
Сотрудники областного ГУ МВД благодарят всех, кто поддержал кузбасского участкового и отдал за него свой голос.
Завершилось голосование за финалистов Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», который ежегодно проводится на протяжении семи лет.