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Павел Пряников выступит в Кемерове с бесплатной лекцией на тему новых медиа

Опубликовано , 116 просмотров
Автор текста Анастасия Сергеева, Газета Кемерова

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Фото © jourdom.ru

29 ноября в Кемерове стартует научно-популярный проект «Колба», организованный депутатом Госдумы от Кемеровской области Антоном Горелкиным. Об этом сообщил сам депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснил Антон Горелкин, цель образовательного проекта – привозить в Кемерово, его родной город, умных известных людей, чтобы они читали здесь лекции.

— Я считаю это своим вкладом в развитие Кузбасса. Потому что в современном мире добиться успеха могут только умные люди, умные страны и умные регионы. Я хочу, чтобы вы все получали знания бесплатно, из первых рук и самые-самые актуальные, — пояснил депутат.

Первым гостем лектория будет Павел Пряников — журналист, блогер, деятель Интернета, основатель сайта Толкователь, автор телеграм-канала Красный Сион.

Лекция на тему «Новые медиа» состоится 29 ноября в конференц-зале отеля «Олимп-Плаза». Отмечается, что вход будет бесплатным, однако обязательна предварительная регистрация участков.

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http://jourdom.ru/wp-content/uploads/2015/01/6c469e84ed54838617084e924f9e56a5.jpg

29 ноября в Кемерове стартует научно-популярный проект «Колба», организованный депутатом Госдумы от Кемеровской области Антоном Горелкиным.

 

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