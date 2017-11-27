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Утренние пробки парализовали движение на Радуге в Кемерове

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazeta.a42.ru

Рудничный район Кемерова в понедельник сковали пробки: сегодня утром, 27 ноября, отмечались шести-семибалльные заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проспект Шахтёров «стоял» от Кузбасского проспекта до пересечения с улицей Терешковой.

Также затруднено движение на самой улице Терешковой от проспекта Шахтёров до Леснополянского шоссе, улице Нахимова от 1-го Игарского переулка до улицы Рутгерса, Логовом шоссе. На подъезде к Логовому шоссе стоит улица Суворова.

Скорость движения транспортных средств на указанных участках составляла всего 5-10 километров в час.

Кроме того, пробки на Красноармейском и Университетском мостах, на Притомском и Октябрьском проспектам перед мостом, в районе Горбатого моста, а также на Кузнецком проспекте в районе вокзала, от Красноармейской до Коммунистической и от улицы Калинина до улицы Николая Островского, сообщает «Газета Кемерова».

На улице Терешковой крупный затор спровоцировала авария с бетономешалкой.

По словам очевидцев, спецтехника столкнулась с двумя легковушками на улице Терешковой перед пересечением с Колхозной улицей. В результате оказалось занята средняя полоса движения в сторону левого берега.

До настоящего времени улице Терешковой наблюдается затор, передаёт «КП в Кемерово».

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Рудничный район Кемерова в понедельник сковали пробки: сегодня утром, 27 ноября, отмечались шести-семибалльные заторы.

 

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