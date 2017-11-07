В федеральных руководящих органах «Единой России» будет больше людей из регионов

Ключевым направлением деятельности «Единой России» станет работа в регионах, заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Нам предстоит ротация Генсовета. В Уставе партии предусмотрена ротация не менее 15%, соответственно, это будет 15 или 20%, пока мы точно сказать не можем. Но из этого числа не менее половины должны быть представителями регионов. Нам бы хотелось, чтобы в состав федеральных руководящих органов «Единой России» вошли представители первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной работе», — подчеркнул Турчак, отметив, что на данный момент их представительство недостаточно.

Также планируется усилить работу региональных отделений за счёт увеличения их удельного финансирования.

«Нужно сделать так, чтобы не только региональные, но и первичные отделения стали постоянным важным фактором в системе функционирования партии», — пояснил и.о. секретаря Генсовета.

Также Турчак сообщил о предстоящем переформатировании структуры межрегиональных координационных советов (МКС), которые ранее были полностью привязаны к федеральным округам, но затем их «раздробили».

«Сегодня МКС привязаны по своей нарезке к избирательным округам. Я буду предлагать изменить эту систему и вернуться к старой проверенной нарезке с полной привязкой к федеральным округам. Особенно это будет важно в ходе избирательного цикла в марте 2018 года. У нас будет тогда понятная связка с региональными отделениями Партии», — рассказал он.

Кроме того, как отметил и.о. секретаря Генсовета, в течение полутора ближайших месяцев будет проведён аудит партийных проектов.

«Сегодня у нас работает 25 партпроектов. И я считаю, что нужна оптимизация этого направления. Сколько их останется в итоге – сказать сложно. Возможно, 10 или 15 – те, которые имеют наиболее высокое электоральное значение. Мы укрупним те проекты, деятельность которых пересекается», — сообщил Турчак.

Как отметила заместитель секретаря Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Татьяна Минаева, в Кемеровской области действуют 17 партийных проектов, и все они направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев, защиту их прав и интересов.

«По всем проектам ведется постоянная работа, — сказала она, — В Кузбассе благоустроены городские дворы, отремонтированы учреждения культуры, модернизирована система здравоохранения, произведена реконструкция спортивных залов в сельских школах, созданы парковые территории».

По словам Татьяны Минаевой, реализация партийных проектов в Кемеровской области будет продолжена.

Не менее важна и оптимизация деятельности внутрипартийных платформ «Единой России», которые, по мнению и.о. секретаря Генсовета, должны организовать работу на межрегиональном уровне. «Они должны стать каналом получения обратной связи, лифтом идей и инициатив из регионов, а также наказов людей», — считает он.