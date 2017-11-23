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Аман Тулеев: «Сейчас нужен сильный стабильный регион, как никогда»

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АиФ в Кузбассе

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Фото © Пресс-служба АКО

Аман Тулеев начал свое выступление с темы протестов против угольных разрезов.

Губернатор напомнил, как в 90-х годах прошлого века люди сидели на рельсах и годами не получали зарплату. Сегодня мы имеем «Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший».

Аман Тулеев отметил, что сегодня на митинги выходят люди, которым за это платят деньги, и они отрабатывают эти деньги.

Глава региона уверен, что при закрытии хотя бы одного разреза пострадают прежде всего люди, их семьи.

«Просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать. Нужны единство, сплочённость вокруг нашего национального лидера Владимира Путина. Вот такая ситуация, в которой принимаем бюджет», — заключил губернатор Кузбасса.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/politics/93676.html

Пресс-служба АКО

Аман Тулеев начал свое выступление с темы протестов против угольных разрезов.

 

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