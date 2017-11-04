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Хоккейный клуб «Кузбасс» примкнет к движению Putinʼs team

Опубликовано , 96 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © kuzbass85.ru

Издание Meduza опубликовало заявление капитана хоккейного клуба «Кузбасс» Дениса Криушенкова о поддержке инициативы Александра Овечкина. «Мы собрались на заключительную тренировку перед первым матчем чемпионата страны, все обсуждали желание Овечкина показать Западу, что такое на самом деле Putinʼs team», — сказал Криушенков.

По его словам, политикой хоккеисты «Кузбасса» не занимаются: «Наше дело — радовать своих болельщиков игрой на льду, но мы поддерживаем свою страну, поддерживаем своего президента. Нам не нравится, что кто-то настроен унизить Россию тем, чтобы не допустить нашу команду на Олимпийские игры, заставить наших спортсменов выступать под нейтральным флагом. Но разве можно отказаться от флага своей Родины?».

Криушенков заявил, что клуб поддерживает предложение Овечкина и готов войти в состав движения.

«Как и Александр Овечкин, мы уверены, что нас, поддерживающих Владимира Путина, очень много и, наше объединение станет еще одним свидетельством сильной и сплоченной России», — сказал он.

Напомним, знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин в своем инстаграме объявил о создании общественной организации Putinʼs team. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — написал Овечкин.

Призыву Овечкина последовали другие великие хоккеисты — и уже закончившие карьеру, и еще играющие.

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Издание Meduza опубликовало заявление капитана хоккейного клуба «Кузбасс» Дениса Криушенкова о поддержке инициативы Александра Овечкина

 

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