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Известный теннисист Михаил Южный проведёт мастер-класс в Новокузнецке

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Мастер-класс именитого российского спортсмена состоится 9 ноября в городском теннисном центре Новокузнецка.

Гости мероприятия смогут взять автограф у знаменитого спортсмена. Вход бесплатный.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, начало в 10:00, адрес — улица Спартака, 3.

Михаил Южный является двукратным обладателем Кубка Дэвиса по теннису в составе сборной России (2002, 2006 годы), победителем 19 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (десяти – в одиночном разряде и девяти – в парном разряде), полуфиналистом открытого чемпионата США по теннису «US Open» в 2006 и 2010 годах, экс-восьмая ракетка мира в одиночном разряде. С 1993 года Михаила Южного тренирует Борис Собкин, заслуженный тренер России.

«С 2010 года прославленный российский теннисист ежегодно посещает городской теннисный центр Новокузнецка, проводит мастер-классы для начинающих игроков и для тренерского состава», — уточнили в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам (384-3) 92-01-00 и 92-02-00.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/11/YUzhnyj-1024x682.jpg

Мастер-класс именитого российского спортсмена состоится 9 ноября в городском теннисном центре Новокузнецка.

 

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