В Новокузнецке белые ходоки, Джон Сноу и Дейнерис Таргариен провели уборку

Тематический субботник прошел на Байдаевских карьерах.

Что делать, если отдыхающие в одном из популярных мест – на Байдаевский карьерах – оставляют после себя мусор? Вариант только один: отправиться на уборку. Новокузнечане, облачившись в костюмы персонажей известного сериала «Игра престолов» именно так и поступили. Ведь работать на субботнике, размахивая мечом или параллельно выполнять квесты, намного интереснее, чем просто махать граблями!

Денис Еремеев, мастер химводоочистки, на один день превратился в грозного Короля ночи. Это его войско белых ходоков «напало» на карьеры.

— Вы слишком долго не верили в нас, наконец, мы пришли. Мусора в вашем городе стало очень много, теперь мы набрали полную силу. Скоро наступят хаос, мрак и холод, – сказал Король Ночи во время представления.

Впрочем вскоре белые ходоки, надев перчатки, уже убирали берега байдаевских карьеров. Так что мрака и хаоса в городе не случилось.

Ежегодно мы проводим подобные акции на карьерах – убираем мусор за теми, кто не умеет ценить чистоту, — рассказал Денис. – Сейчас я, как Король ночи ловлю тех, кто мусорит и сурово их наказываю!

Джон Сноу, как оказалось, не только Король Севера. У него в Новокузнецке имеется своя работа. Дмитрий Наумов, которому досталась роль Сноу, на самом деле работает электролизником группы пуска.

— Сюда, на Байдаевские карьеры, меня привело чувство долга, — признался Денис. – Сегодня наша задача – объединиться с врагами и очистить берега карьеров. А тем, кто слишком вяло убирает мусор, приходится напоминать, кто здесь король!

— Мой персонаж не имеет имени, но относится ко времени и месту действия сериала «Игра престолов», — улыбается главный специалист комитета охраны окружающей среды Анна Пятницкая. – Администрация совместно с «РУСАЛом» проводит «Большие зеленые игры» уже не первый раз. Параллельно с уборкой той или иной территории проводятся конкурсы, многие участники приходят в костюмах, ведь чаще всего эти мероприятия тематические – наноуборка, стражи галактики, пираты… Это не только полезно для города, но и интересно для самих участников!

По дорожке идут одичалые. У каждого в руках по огромному мешку для мусора. Ребята признаются, что основную уборку они уже провели, а сейчас ищут, не остался ли где-то еще мусор?

— Одичалые не могут остаться в стороне, когда в Новокузнецке идет такая масштабная борьба с мусором! – восклицает Евгений. К слову, он работает электролизником на заводе, а сегодня, в свой выходной пришел убирать мусор на карьерах. – Я, как и все остальные, являюсь добровольцем. Кстати, самой загрязненной территорией оказалась полянка, где сейчас стоят столы с чаем и булочками. Огромную кучу мусора пришлось даже убирать лопатой!

Не остались в стороне и представители церкви.

— Я специально приехал из Новосибирска, чтобы помочь своим новокузнецким друзьям из Первой новокузнецкой церкви христиан-баптистов сделать их родной город чище, — улыбается Александр Агафонов. – Ведь чистота окружающего мира благотворно сказывается на чистоте душевной!

Яра Грейджой (она же – Евгения Кузьмина, менеджер службы главного энергетика) привела свои корабли на карьеры в надежде одолеть зло.

Нужно сказать, что жители Железных островов с честью выдержали войну с мусором и вышли из нее победителями. А что еще нужно железнорожденным?

Даже Ланистеры направили одного из представителей своей семьи на борьбу с мусором. Джейме Ланнистер (Иван Кочуганов, менеджер по энергонадзору), вооружившись граблями наравне со своими подданными очищал берега карьеров. Единственное, что вызвало печаль лорда-командующего, это не слишком удобные доспехи. Но и с этим он справился великолепно!

После того, как мусор с берегов карьеров был собран, прибыл мусоровоз. И все кланы, еще раз объединившись, покидали в него мешки с мусором.

В последнем сезоне «Игры престолов» один из драконов Дейнерис Таргариен достался белым ходокам. Матерь драконов была опечалена до того момента, пока не попала в Новокузнецк. Здесь ей удалось найти еще одно яйцо, прогреть его на огне – и вот он, маленький дракончик!

Субботник закончен. Несколько десятком наполненных мусором мешков вывезены с территории Байдаевских карьеров. Теперь здесь снова чисто. А вот насколько долго эта чистота продлится, зависит от каждого из нас.