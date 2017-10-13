Накормить всех. Как кемеровчане помогают бездомным на улицах?

Если сегодня трудности у кого-то, завтра они могут случиться и у вас, поэтому нельзя отворачиваться от людей.

Почти 17,5 тыс. порций еды, больше 4 тыс. кг разных угощений от каш до кексов — это не отчёт школьной столовой. Это статистика за прошлый год – добровольцы-кемеровчане кормили бездомных горожан. Если просто разделить на количество дней, получится, что на каждый обед (два раза в неделю) приходило не меньше 160 голодающих.

С миру по нитке

Филиал всероссийской организации, благотворительный фонд «Пища жизни» существует в Кемерове с августа 2014 года и живёт исключительно с помощью волонтёров и за счёт спонсоров-благотворителей.

«Мы кормим всех, чтобы не было голодных», — объясняет руководитель кемеровского фонда «Пища жизни» Виктория Иванова.

Сама Виктория, работающая в общежитии КемГИК, пришла в фонд два с половиной года назад. Начинала с рядовой посудомойки, а спустя полтора года стала руководить организацией. За это время в фонде изменилось не так много, но даже лёгкие подвижки произошли в лучшую сторону — помещение готовки, которое бесплатно предоставила одна из кемеровских студий йоги, можно расширять, помогать стало больше волонтёров (всего около 20 человек). «Пища жизни» кормит бездомных два раза в неделю: в среду в Центре социальной адаптации населения, где временно содержатся люди, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию, а в субботу на улице (рядом с цирком много бездомных, которые уже помнят и с благодарностью ждут своих кормильцев).

Обычно рацион бездомных, которых кормят волонтёры, составляют простые и сытные блюда без мяса из круп (гречка, рис, горох) и овощей. Часто повара готовят несложные кексы, пирожки или булочки. Пищу складывают в пластиковые контейнеры ёмкостью 500 мл — выходит довольно большая порция.

К примеру, в августе добровольцы раздали 510 порций еды, 210 кексов и 40 булок хлеба. На это всё нужно время и деньги. Некоторые из волонтёров работают с 10 до 15 часов на кухне: чистят и режут овощи, моют посуду, готовят обеды, раскладывают их по контейнерам и т. д. Кто-то помогает с доставкой, отвозя еду на своих машинах до места назначения. Кто-то привозит овощи и крупы, кто-то перечисляет деньги, а кто-то просто поддерживает добрым словом. Помогают простые люди, хор ветеранов, предприниматели. Помощь собирают с миру по нитке: кемеровчане сдают по пачке гречки, бутылке масла, приносят кабачки с огорода – так набираются продукты на обеды.

Людей нельзя бросать

Нельзя сказать, что судьба всех бездомных людей изменилась, когда к ним повернулись лицом волонтёры, но жизнь 43-летнего Дмитрия стала совсем другой, особенно за последние годы. Сам он из Ростова. Мужчина поссорился с семьёй и уехал в Сибирь на заработки. Попал в лесное хозяйство, где однажды случился пожар. Пытаясь его потушить, Дмитрий сильно обгорел и попал в мае 2017 года в Центр социальной адаптации как неходячий. Работодатель ничего не стал возмещать жертве происшествия, но сотрудники центра помогли ему реабилитироваться.

Со временем мужчина стал ходить, повеселел. А потом его присмотрела Алёна Степанова, которая пришла помогать фонду с готовкой на кухне и однажды поехала посмотреть на тех, ради кого это делается.

Алёна с мужем – фермеры из Кемеровского района, держат хозяйство, имеют большой огород и ждут третьего ребёнка. Лишние рабочие руки им никогда не мешают, поэтому семья всерьёз решила пристроить у себя бездомного за попечение (еда, одежда) и подыскать ему работу. Дмитрий был не единственным, кого вытащили из безысходности и безрадужного будущего Степановы. Больше десяти лет назад в поле они нашли бродячего человека, которого приютили у себя и помогли восстановить документы. Сейчас 60-летний Сергей, та самая находка, стал почти членом семьи и, несмотря на свой пожилой возраст, тоже помогает по дому — ухаживает за коровами. Когда-то его надули с квартирой в Кемерове, и мужчина просто оказался на улице. Живут бывшие бездомные в построенном фермерами доме, чистом, светлом и сухом.

«Конечно, мы боялись брать незнакомцев (Дмитрий, как потом выяснилось, около 20 лет провёл в тюрьме), но людям нужно как-то помогать, нельзя оставлять их на улице. У нас есть ещё один старенький дом, где поселилась пожилая семейная пара. Мы нашли их по объявлению пару лет назад, нуждаясь в помощниках. А они нуждались в жильё и хотели спокойно дожить свой век. Соседи к ним относятся нормально. Наши помощники живут тихо и не пьют», — рассказывает Алёна.

Степановы никого не держат насильно и ничего не заставляют делать. Они изменили уже несколько судеб и считают, что так и должно быть: люди не должны бросать друг друга.

Начни с себя

Волонтёрство очень сильно поменяло и саму Викторию Иванову – руководителя кемеровского отделения фонда «Пища жизни».

Кемеровчанке захотелось помогать всем вокруг. Так наша героиня стала угощать студентов, принося им оставшиеся после готовки порции, взяла на попечение пару сирот из института. «Меня очень мотивирует, вдохновляет и организует волонтёрство. Я по природе ленива, но когда ты знаешь, что на тебе лежит ответственность, что от тебя много зависит, лень как рукой снимает. Когда-то я думала: «Вот выйду на пенсию, пойду работать в хоспис. Надо же как-то людям помогать». Благотворительность развила во мне много качеств. Я чувствую, как вокруг меня меняется пространство», — говорит Виктория. Она абсолютно уверена, что изменить его может каждый. Для этого достаточно проявить немного участия и милосердия.

По похожему пути пошла студентка второго курса КемТИПП Наталья Пинегина. Она давно искала, чем бы полезным себя занять, и пару лет назад уже натыкалась в Интернете на «Пищу жизни». Но судьба завела её в фонд только четыре месяца назад и совершенно случайно, когда она занималась в клубе по интересам в той же студии йоги, где готовят пищу для бездомных. Наташа узнала: «Пища жизни» тут, совсем рядом, ей можно помочь. Не задумываясь, девушка пришла в ближайший свободный день готовить на кухню (ходит по субботам из-за учёбы) и осталась. Познакомиться с кем-то из тех, кому она готовит, пока не хватает смелости, но на главное Наташа уже решилась.

А кемеровчанин Леонард Петров уже два года возит еду с кухни и сам её раздаёт. «Чтобы поменять что-то вокруг, сначала нужно поменять себя, постепенно избавляясь от плохих и вредных привычек. Развивать положительные качества, мышление, начать вести здоровый образ жизни, найти соответствующее окружение. Я шёл к этому около десяти лет. Понял, что нужно идти вперёд, а не деградировать, полностью отказался от алкоголя и негативных вещей, которые тянут вниз. Поверьте, если вы на это решитесь, потом будете влиять на других людей и вдохновлять их своим примером», — убеждён Леонард Петров.

К новому году сотрудники хотят официально зарегистрировать фонд и уже не скрываться ни от кого, не работать «подпольно», хотя в их деятельности нет совершенно ничего запретного. В мечтах у Виктории когда-нибудь организовать большую благотворительную летнюю ярмарку в городском парке и устроить праздник добра, любви, света и вкуса, где каждый может сделать что-то полезное для другого. А пока есть планы, будет и движение.