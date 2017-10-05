Микрокредитование с человеческим лицом

Далеко не всегда удается правильно распланировать семейный бюджет. Отсюда недостача средств и необходимость искать источник займа. К счастью, у многих из нас есть друзья и родственники, которые охотно придут на помощь. Но иногда к ним не хочется обращаться, чтобы не вызывать массу вопросов, о том, на какие цели необходимы средства.

В таких случаях остается немало вариантов: ломбарды, банки и МФО. В первом случае потребуется залог в виде автомобиля, ценностей или дорогих вещей. В банках сроки ожидания длительные и процент одобрения невысокий. Микрокредитные организации – другое дело. Яркий пример сайт zaimite.com , где можно получить ссуду за пару минут.

Преимущества оформления кредитов в МФО

В последние годы количество микрокредитных организаций резко увеличилось. И большинство из них перешли работать полностью в онлайн-пространство. Так для оформления кредита больше нет нужды отправляться куда-либо. Достаточно открыть официальный сайт и подать заявку. Достоинства их онлайн-сервисов очевидны:

возможность оформить крупный заем (как правило, до 100 тыс.), не выходя из дома. Заявка подается виртуально через официальный сайт;

быстрые сроки оформления кредита. Решение принимается обычно в течение 15 минут, деньги переводятся дистанционно на карту или банковский счет;

минимальный пакет документов. Для оформления онлайн-ссуды достаточно предъявить паспорт гражданина, нет требований внести залог;

отсутствие скрытых комиссий. Заемщик заранее видит сроки. перед тем как соглашаться на кредит, сумму переплаты ипроцентную ставку

Такие займы называют кредитами до зарплаты. Как правило, они выдаются на короткие сроки (максимум до 30 дней). Однако некоторые МФО предлагают программу лояльности постоянным клиентом. При частом обращении, процентная ставка сокращается, а сроки заимствования увеличиваются.

Как оформить онлайн-заем?

Для начала выберите МФО, с которой желаете сотрудничать. Для этого воспользуйтесь сервисом «Займите КОМ». На сайте выложена подробная информация о всех микрофинансовых организациях, которые готовы предоставить ссуду онлайн.

Сравните условия: процентную ставку, сроки кредитования, максимально возможную сумму. Можно одновременно подать заявки сразу в несколько МФО. Так вы повысите шансы на получения кредита в несколько раз. Большинство МФО отправляют деньги на счет заемщика в течение пары часов.