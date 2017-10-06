Как самому установить электрическую розетку в ванной комнате

Разнообразные доски объявлений в сети Интернет пестрят заголовками об оказании услуг электрика для квартиры и дома. Но нужны ли услуги специалистов при необходимости установить электрическую розетку в ванной комнате? Или грамотный человек в состоянии справиться сам?

Давайте рассмотрим два варианта установки электрической розетки в ванной комнате.

Первый вариант предусматривает установку новых розеток после полного демонтажа всей старой электрической проводки и монтажа новой. А второй — установку дополнительной розетки на старую проводку без ее доработок и изменений.

Способ № 1

Перед началом монтажа розеток необходимо в помещение ванной комнаты завести отдельный кабель питания. Он не должен идти в другие помещения квартиры. В целях повышения уровня безопасности специалисты рекомендуют на цепь ванной комнаты установить самый дешевый автомат. Именно он при коротком замыкании отключит подачу электроэнергии в это помещение.

Категорически запрещено допускать установку розеток на расстоянии меньшем, чем 60 сантиметров от ванной или душевой кабины. При выборе электрического кабеля, идущего в ванную комнату, выбор необходимо остановить на трехжильном проводе с двойным слоем изоляционного материала и защитным проводником. На всех розетках должно быть предусмотрено подключение провода заземления.

Для повышения уровня безопасности все розетки, устанавливаемые в ванной комнате, должны быть полностью герметичными и оборудованы защитной пластиковой крышкой, исключающей попадание на контакты розетки капель воды.

Для обеспечения безопасности на период проведения работ с электропроводкой рекомендуется перекрыть подачу воды в ванную комнату.

Способ № 2

Добавить недостающую розетку в ванную комнату без замены проводки можно следующим способом.

При наличии в проводке ванной комнаты заземляющего контакта, розетку необходимо приобретать такую же. В противном случае можно остановиться на обычной розетке без заземления. Но в любом случае необходимо приобретать розетку с закрывающей доступ к контактам пластмассовой крышкой.

Категорически запрещено применение в качестве заземляющего контура проходящие через ванную комнату трубы водоснабжения и водоотведения.

Изучив данную статью можно сделать вывод, что работы по замене розетки под силу каждому хозяину. Главное, не стоит забывать, что работы с электричеством, относятся к виду работ повышенной опасности. Посему при их проведении необходимо соблюдать все требования безопасности.