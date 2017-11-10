Лазер против новообразований

Онкология стала сегодня основной проблемой человечества. Появление новообразований связано не только с радиацией и заражением, которое имеется в определённых регионах, но и генетическим наследованием, загрязнением на работе, профессиональными заболеваниями и так далее. Поэтому нужна постоянная диагностика и изучение всех сложностей.

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