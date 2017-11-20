Мужчина и женщина. Или наоборот?

В наше время практически никого нельзя удивить тем, что можно превратиться из мужчины в женщину и наоборот. Благодаря прогрессу пластической хирургии врачи теперь вытворяют настоящие чудеса, конкурируя с самим Богом. Если раньше операция по изменению пола была из разряда фантастики, то в XXI веке немало людей уже успешно смогли адаптироваться в новой роли.

Почему появляется желание превратиться в женщину или мужчину? Все дело в том, что некоторые люди постоянно испытывают дискомфорт из-за своего пола от самого рождения. Им очень болезненно чувствовать себя в той роли, которой их наградила природа. Достижения современной медицины позволяют совершить то, что ранее было невозможным. Если человек реально нуждается в операции по смене пола, то пластические хирурги выполнят любой каприз. Необходимо всего лишь запастись терпением и выдержкой.

Операции по смене пола имеют ряд особенностей в зависимости от того, кто является пациентом. У женщин, которые хотят стать мужчинами, удаляются молочные железы, матка, яичники, фаллопиевы трубы, а соски подвергаются коррекции. На месте влагалища у пока еще пациентки создается пенис. В некоторых случаях во время операции применяются различные методы эстетической коррекцию. У человека удаляются жировые отложения на определенных участках тела, меняется форма икроножных мышц и подбородка.

Операция по превращению женщины в мужчину является более сложной, чем наоборот. Во многом это связано с тем, что очень проблематично заниматься реконструкцией половых органов.

В любом случае смена пола одной только хирургической операцией не ограничивается. Сам процесс полноценного превращения является очень длительным и изматывающим. Даже после операции человеку предстоит пройти черед утомительный реабилитационный процесс, постоянно находясь под наблюдением врачей.