Поговорим о воде

Уже давно водопроводная вода в обычных домах и офисах перестала быть пригодной для использования без дополнительной очистки. Но не у каждого есть возможность и желания устанавливать в систему водопровода фильтры либо же покупать фильтры-кувшины (что достаточно затратно). Потому рационально и экономически выгодно заказывать уже очищенную качественную бутилированную воду в проверенных фирмах. К тому же, для удобства заказчика есть услуги по доставке питьевой воды и установке специального оборудования (кулеров, продажа помп).

Где заказывать и в каких объемах

Делать заказ 1.5 или 5-литровых бутылок, если заказчик хочет обеспечить водой целый офис или большую семью, не совсем удобно. Самый оптимальный вариант, когда одного бутыля будет хватать хотя бы на 2-3 дня. Поэтому самый ходовой объем – питьевая вода 19 литров. Такую бутылку очень удобно использовать в кулерах, в т.ч. с возможностью подогрева.

Свои услуги по доставке 19-литровок с питьевой водой предлагает достаточное большое количество фирм. Но следует обращаться только в проверенные компании, такие как «Аква». На официальном сайте http://premiumaqua.ru можно оформить заявку и более подробно узнать как о самой компании, так и о ее преимуществах, среди которых:

Не только доставка, но и собственное производство и добыча артезианской воды «Аква Премиум», что является гарантией ее высокого качества;

Гибкая система скидок в зависимости от объемов заказа, что делает выгодным сотрудничество для постоянных клиентов;

Есть возможность взять бесплатно в аренду оборудование (при заказе от 30 бутылей в месяц);

Доставка также бесплатна, 5 дней в неделю;

Сама вода обладает природной минерализацией, а ее состав естественно сбалансирован.

Для клиентов у компании всегда есть «вкусные» предложения в разделе «Акции».