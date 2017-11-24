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Поговорим о воде

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Фото © premiumaqua.ru

Уже давно водопроводная вода в обычных домах и офисах перестала быть пригодной для использования без дополнительной очистки. Но не у каждого есть возможность и желания устанавливать в систему водопровода фильтры либо же покупать фильтры-кувшины (что достаточно затратно). Потому рационально и экономически выгодно заказывать уже очищенную качественную бутилированную воду в проверенных фирмах. К тому же, для удобства заказчика есть услуги по доставке питьевой воды и установке специального оборудования (кулеров, продажа помп).

Где заказывать и в каких объемах

Делать заказ 1.5 или 5-литровых бутылок, если заказчик хочет обеспечить водой целый офис или большую семью, не совсем удобно. Самый оптимальный вариант, когда одного бутыля будет хватать хотя бы на 2-3 дня. Поэтому самый ходовой объем – питьевая вода 19 литров. Такую бутылку очень удобно использовать в кулерах, в т.ч. с возможностью подогрева.

Свои услуги по доставке 19-литровок с питьевой водой предлагает достаточное большое количество фирм. Но следует обращаться только в проверенные компании, такие как «Аква». На официальном сайте http://premiumaqua.ru можно оформить заявку и более подробно узнать как о самой компании, так и о ее преимуществах, среди которых:

  • Не только доставка, но и собственное производство и добыча артезианской воды «Аква Премиум», что является гарантией ее высокого качества;
  • Гибкая система скидок в зависимости от объемов заказа, что делает выгодным сотрудничество для постоянных клиентов;
  • Есть возможность взять бесплатно в аренду оборудование (при заказе от 30 бутылей в месяц);
  • Доставка также бесплатна, 5 дней в неделю;
  • Сама вода обладает природной минерализацией, а ее состав естественно сбалансирован.

Для клиентов у компании всегда есть «вкусные» предложения в разделе «Акции».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/true/93706.html

http://premiumaqua.ru/catalog/pitevaya.jpg

Уже давно водопроводная вода в обычных домах и офисах перестала быть пригодной для использования без дополнительной очистки.

 

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