Кемеровские больницы организуют дежурства в новогодние праздники

В праздничные дни травмпункты Кемерова будут работать круглосуточно, а стационары и поликлиники — по графику, везде назначены дежурные бригады и врачи.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как правило, в праздничные дни количество обращений в городскую клиническую станцию скорой медицинской помощи значительно увеличивается. Специалисты просят кемеровчан: если состояние пациента не требует неотложной помощи, то лучше обратиться в поликлинику.

Также напоминают телефон экстренной медицинской помощи 31-00-05 при станции скорой помощи. Он работает круглосуточно, дежурство ведут врачи высшей категории со стажем работы в скорой помощи не менее 15 лет.

«За телефонной консультацией можно обращаться по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, за исключением рекомендаций по курсовому лечению», — пояснили в мэрии.

Полный график работы амбулаторно-поликлинических учреждений опубликован на официальном сайте мэрии в разделе «Актуально» – «Новый год-2017».