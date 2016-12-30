Дед Мороз предостерег водителей от пьяного вождения и дарил мандаринки

Инспектор ГИБДД в костюме Деда Мороза в рамках профилактической операции «Нетрезвый водитель» напомнил кемеровским автовладельцам о недопустимости вождения в пьяном виде и угостил мандаринками.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, акция проходит с 26 декабря по 8 января для предупреждения ДТП из-за управления автотранспортом в состоянии опьянения.

Только в этом году в областной столице зарегистрировано 33 таких аварии. Перед новогодними и рождественскими праздниками проблема пьянства за рулем также приобретает большую актуальность для сотрудников ГИБДД.

"Чтобы предупредить среди водителей случаи нетрезвой езды сотрудники кемеровской Госавтоинспекции в рамках проводимого профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» провели акцию «Инспектор Дед Мороз предупреждает…», — пояснили в ведомстве.

В роли Деда Мороза выступил инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Кемерову капитан полиции Андрей Третьяков.

К исполнению роли он подошел творчески и с юмором, и автолюбители не смогли не оценить это. Акция подняла водителям настроение, а самое главное — привлекла их внимание к соблюдению Правил дорожного движения.

Инспектор Дед Мороз дал напутствие всем участникам акции ни в коем случае не садиться за руль автомобиля в пьяном виде, беречь себя и своих близких.

Еще большей неожиданностью для каждого из водителей стал подарок от инспектора Деда Мороза — мандаринка, как символ предстоящего новогоднего праздника.

Водители благодарили инспектора Деда Мороза за проявленное внимание и со своей стороны также желали сотрудникам Госавтоинспекции успехов в наступающем новом году.