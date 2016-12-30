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Аман Тулеев подвел итоги уходящего года и поздравил всех с наступающим

Опубликовано , 32 просмотра
Автор текста Виктория Прилуцкая

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Фото © st03.kakprosto.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подвел итоги 2016 года и поздравил кузбассовцев с новогодними праздниками.

Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как отметил губернатор, за год трудовые коллективы, прежде всего, горняки, помогли сохранить промышленный потенциал Кузбасса, экономическую и социальную стабильность.

В 2016 году Кузбасс добыл 225 млн тонн угля. Селяне, несмотря на сложные погодные условия, собрали один млн тонн зерна. Строители ввели более одного млн кв. метров жилья, снесли 626 бараков. Благодаря этому 21,5 тыс. семей справили новоселье.

Помимо этого, металлурги продолжили реализацию крупнейшего проекта по импортозамещению: нарастили производство 100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей и в настоящее время разрабатывают рельсы, сверхустойчивые к большим нагрузкам и резким перепадам температур, аналога которым нет в мире.

«Главное наше достижение то, что в сложнейшей экономической ситуации нам удалось сохранить уникальную систему социальной защиты, одну из самых мощных в России. Мы не отказались ни от одной льготы», — подчеркнул Тулеев.

Кроме того, по областной программе дети и студенты получили бесплатно более девяти тысяч велосипедов, а старшее поколение — более 25 тысяч пар «скандинавок».

Аман Тулеев пожелал всем кузбассовцам добрых, созидательных дел, удачи и семейного счастья.

По мнению губернатора, от каждого зависит, станет ли наступающий 2017-й год для всех мирным и светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным.

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http://st03.kakprosto.ru//images/article/2012/5/3/1_5255275d424525255275d4248f.jpg

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подвел итоги 2016 года и поздравил кузбассовцев с новогодними праздниками.

 

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