ГИБДД предупреждает об опасностях на дороге из-за погоды

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Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции предупреждают автолюбителей и пешеходов об опасностях на дорогах из-за снегопадов и метелей.
Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, по информации синоптиков, в предстоящие праздничные дни по всей территории Кузбасса ожидаются снегопады и метели. Высока вероятность образования гололедных явлений и снежных наносов на проезжей части.
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам в праздничные дни по возможности отказаться от использования личного транспорта, а также от дальних междугородных поездок.
Пешеходам тоже стоит быть более осторожными: из-за ухудшения видимости водители могут вовремя не заметить вас.
Для перехода дороги пользуйтесь только пешеходными переходами. По возможности, используйте на верхней одежде световозвращающие элементы.
Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции предупреждают автолюбителей и пешеходов об опасностях на дорогах из-за снегопадов и метелей.