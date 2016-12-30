ГИБДД предупреждает об опасностях на дороге из-за погоды

Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции предупреждают автолюбителей и пешеходов об опасностях на дорогах из-за снегопадов и метелей.

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, по информации синоптиков, в предстоящие праздничные дни по всей территории Кузбасса ожидаются снегопады и метели. Высока вероятность образования гололедных явлений и снежных наносов на проезжей части.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам в праздничные дни по возможности отказаться от использования личного транспорта, а также от дальних междугородных поездок.

Пешеходам тоже стоит быть более осторожными: из-за ухудшения видимости водители могут вовремя не заметить вас.

Для перехода дороги пользуйтесь только пешеходными переходами. По возможности, используйте на верхней одежде световозвращающие элементы.