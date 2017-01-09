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Синоптики и спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Кузбассе

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pogoda-dnem.ru

Сегодня на территории Кузбасса ожидается снег, в отдельных районах сильный, местами метели, днем ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости при снеге и метелях до 2-4 км, временами — менее километра.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, днем будет облачно, снег, местами сильный, метели, гололедица, температура — минус 2-7 градусов, юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с.

По прогнозу, в Кемерове днем будет 3-5 ниже нуля, ветер того же направления силой 8-13 м/с, порывы до 16 м/с. Также облачно, снег, метель, гололедица.

МЧС в свою очередь рекомендует при ухудшении погодных условий соблюдать меры предосторожности.

«Водителям, особенно начинающим, рекомендуется по возможности отказаться от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния, а в случае выезда — быть предельно внимательными и осторожными в условиях ухудшения видимости, избегать резких маневров», — предупреждает ведомство.

Спасатели настоятельно рекомендуют учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, выбирать скорость движения, дистанцию и боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий.

Пешеходам стоит переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах и только после того, как убедятся в безопасности движения, в темное время суток использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Кроме того, в МЧС напоминают о риске схода снежно-ледяных масс и падения сосулек с крыш.

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Сегодня на территории Кузбасса ожидается снег, в отдельных районах сильный, местами метели, днем ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

 

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