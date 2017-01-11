Тулеев вручил победителям премии «Народный герой Кузбасса-2016»

На Рождественском приеме губернатор Аман Тулеев вручил премии «Народный герой Кузбасса-2016» победителям, которых жители выбрали по результатам открытого голосования.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В течение 50 дней кузбассовцы выбирали лауреатов, которые, по их мнению, внесли особый вклад в социально-экономическое развитие и укрепление имиджа Кузбасса, развитие профессии или яркую инициативу.

Народное голосование шло на сайте премии и с помощью SMS-сообщений в трех номинациях: «Личность» — за особый вклад в развитие или имидж региона, неразрывно связанный с личностью номинанта, «Инициатива» — за проекты, помогающие решению социальных или экологических проблем и улучшению качества жизни жителей региона, «Профессионализм» — за профессиональный подвиг, особый подход к труду и самоотверженность на рабочем месте.

По итогам голосования в номинации «Личность» победил губернатор Кемеровской области, доктор политических наук, профессор Аман Тулеев. Но накануне он обратился в экспертный совет премии с просьбой передать свой титул победителя следующему за ним претенденту.

Губернатор подчеркнул, что для него большая честь – стать лауреатом премии «Народный герой Кузбасса» и поблагодарил земляков за высочайшее оказанное доверие.

«Я это расцениваю как победу всей нашей команды, победу всех кузбассовцев! Это убедительное свидетельство того, что всё, что мы вместе с вами сделали за последние 19 лет на благо любимого Кузбасса, мы сделали правильно, по совести, совместно! Главное, удалось превратить Кузбасс из бастующего, митингующего, стучащего касками, перекрывающего Транссиб, в Кузбасс созидающий, индустриальную опору Российского государства», — подчеркнул Тулеев.

«Я внимательно следил за ходом голосования и знаю, что все, кто принимал участие в этом конкурсе, очень достойные люди. И я прошу уважаемый экспертный совет – передать премию «Народный Герой Кузбасса-2016» в номинации «Личность» следующему за мной претенденту. Он это заслужил!», — сказал губернатор.

В итоге премию в номинации «Личность» сегодня получил четырехкратный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, победитель Всемирных игр боевых искусств, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Артем Вахитов.

В номинации «Инициатива» премию вручили почетному работнику угольной промышленности, полному кавалеру знака «Шахтерская слава», участнику Великой Отечественной войны Анатолию Терехову. В номинации «Профессионализм» — завотделением хирургии детской горбольницы №4 Новокузнецка, отличнику здравоохранения Олегу Дударенко.

Все три лауреата получили по 100 тыс. рублей и серебряную медаль с золотым напылением «Народный Герой Кузбасса» в форме пятиконечной звезды с гербом области и лавровыми ветвями.

«Имя нашего Народного Героя — это все вы, уважаемые кузбассовцы! Шахтеры, металлурги, селяне, врачи, учителя, предприниматели, деятели культуры и спорта — все, кто честно и достойно трудится, кто душой предан нашему родному Кузбассу, кто своими достижениями прославляет наш край, нашу Россию», — подчеркнул Аман Тулеев.