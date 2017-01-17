Газеты и интернет
Радио
-20°C, смог
Войти на сайт

Почти тысяча кузбасских полицейских обеспечат порядок на Крещение

Опубликовано , 14 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © peterburg.ru

В Кузбассе около тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок в период празднования православного Крещения Господне, которое начнется вечером 18 января.

Службы и прочие праздничные мероприятия планируются в 133 церквях, храмах и приходах области. Ожидается, что в них примет участие более 75 тыс. человек.

Полицейские обеспечат все необходимые меры по охране общественного порядка и безопасности граждан, чтобы массовые мероприятия прошли без происшествий, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Для всех желающих на территории региона оборудована 51 купель, у каждой из которых будут дежурить сотрудники полиции.

Как уточнили в ведомстве, перед началом обряда крещения все места массовых мероприятий обследуют кинологи с помощью служебно-разыскных собак, натренированных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ.

«Всего к охране общественного порядка будут привлечены около 1 тыс. полицейских. Помогать им будут бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций», — уточнили в ГУ МВД.

Полицейские напоминают о недопустимости появления в местах проведения мероприятий в состоянии опьянения, а также призывают жителей не оставлять без присмотра и не доверять незнакомцам личные вещи.

Обо всех преступлениях и происшествиях следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 02 (022 с мобильного телефона).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87757.html

http://www.peterburg.ru/sites/default/files/kreshchenie_3.jpg

В Кузбассе около тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок в период празднования православного Крещения Господне, которое начнется вечером 18 января.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

За год в Кузбассе продажи LTE-смартфонов выросли в 1,7 раза

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Кемеровчанку ограбили, пока она очищала автомобиль от снега

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Танцевальный коллектив КузГТУ победил в международном конкурсе

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Кузбасская фирма уклонялась от налогов на 16 миллионов

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец попытался вернуть бывшую подругу, проникнув в её квартиру

НГС42
НГС42

Свалку мусора на пр. Шахтеров убрали после проверки прокуратуры

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить