Почти тысяча кузбасских полицейских обеспечат порядок на Крещение

В Кузбассе около тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок в период празднования православного Крещения Господне, которое начнется вечером 18 января.

Службы и прочие праздничные мероприятия планируются в 133 церквях, храмах и приходах области. Ожидается, что в них примет участие более 75 тыс. человек.

Полицейские обеспечат все необходимые меры по охране общественного порядка и безопасности граждан, чтобы массовые мероприятия прошли без происшествий, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Для всех желающих на территории региона оборудована 51 купель, у каждой из которых будут дежурить сотрудники полиции.

Как уточнили в ведомстве, перед началом обряда крещения все места массовых мероприятий обследуют кинологи с помощью служебно-разыскных собак, натренированных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ.

«Всего к охране общественного порядка будут привлечены около 1 тыс. полицейских. Помогать им будут бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций», — уточнили в ГУ МВД.

Полицейские напоминают о недопустимости появления в местах проведения мероприятий в состоянии опьянения, а также призывают жителей не оставлять без присмотра и не доверять незнакомцам личные вещи.

Обо всех преступлениях и происшествиях следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 02 (022 с мобильного телефона).