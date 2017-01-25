Газеты и интернет
Радио
-11°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Главу кемеровской «скорой» уволили за опоздание к роженице в Новый год

Опубликовано , 23 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © today.kz

Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за неудовлетворительную организацию работы службы, в частности, за халатность ее сотрудников.

По поручению губернатора приказом департамента глава ведомства уже отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошёл в Кемерове в новогоднюю ночь. Из-за путаницы между фельдшерами по приёму вызовов «скорая» не приехала вовремя, и кемеровчанке пришлось родить дома самостоятельно.

«У беременной начались преждевременные роды, и она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа (первый вызов поступил в 05:08 первого января. Бригада прибыла в 07:12)», — уточнили в обладминистрации.

Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице.

Родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в роддом областной детской клинической больницы. Ребёнок попал в реанимацию.

После лечения, 23 января, девочку перевели в отделение патологии новорождённых.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура и профильный департамент.

Губернатор считает, что служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально.

Тем более, во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. В том числе учреждениям здравоохранения было поручено работать с максимальной готовностью все каникулы, а главным врачам — лично следить за работой медицинских учреждений. По мнению Тулеева, необходимо досконально разобраться в случившемся и определить степень вины всех сотрудников, причастных к инциденту.

По поручению губернатора приказом департамента отстранен от занимаемой должности Евгений Аверьянов — главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи за неудовлетворительную организацию работы службы.

Аман Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой помощи, а главам городов и районов присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87848.html

http://today.kz/static/uploads//media/pages/cf/14432862861tih5.jpg

Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за неудовлетворительную организацию работы службы, в частности, за халатность ее сотрудников.

 

Яндекс.Новости

oane.ws
oane.ws

В Новокузнецке из детского сада были эвакуированы 75 человек

VSЁ42
VSЁ42

Экс-мэр Прокопьевска Валерий Гаранин не признал своей вины в суде

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчане заметили пропажу популярного ларька

Сибдепо
Сибдепо

Кузбассовца обвиняют в незаконном лишении свободы 17-летней девушки

svopi.ru
svopi.ru

22-летний студент из Кемерова покончил жизнь самоубийством

Российская газета
Российская газета

В Кемерове уволили главврача из-за опоздавшей на роды «скорой»

Политика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить