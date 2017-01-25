Главу кемеровской «скорой» уволили за опоздание к роженице в Новый год

Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за неудовлетворительную организацию работы службы, в частности, за халатность ее сотрудников.

По поручению губернатора приказом департамента глава ведомства уже отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошёл в Кемерове в новогоднюю ночь. Из-за путаницы между фельдшерами по приёму вызовов «скорая» не приехала вовремя, и кемеровчанке пришлось родить дома самостоятельно.

«У беременной начались преждевременные роды, и она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа (первый вызов поступил в 05:08 первого января. Бригада прибыла в 07:12)», — уточнили в обладминистрации.

Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице.

Родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в роддом областной детской клинической больницы. Ребёнок попал в реанимацию.

После лечения, 23 января, девочку перевели в отделение патологии новорождённых.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура и профильный департамент.

Губернатор считает, что служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально.

Тем более, во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. В том числе учреждениям здравоохранения было поручено работать с максимальной готовностью все каникулы, а главным врачам — лично следить за работой медицинских учреждений. По мнению Тулеева, необходимо досконально разобраться в случившемся и определить степень вины всех сотрудников, причастных к инциденту.

По поручению губернатора приказом департамента отстранен от занимаемой должности Евгений Аверьянов — главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи за неудовлетворительную организацию работы службы.

Аман Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой помощи, а главам городов и районов присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.