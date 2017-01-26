Кемеровская область сегодня отмечает свой 74-й день рождения

26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кемеровская область. Праздничные мероприятия к 74-летию Кузбасса пройдут во всех городах и районах.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в честь этого события во всех городах и районах подготовлены различные мероприятия.

В образовательных учреждениях запланированы классные часы и открытые уроки об истории Кемеровской области, а также тематические выставки.

К примеру, в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея заработала выставка «С днем рождения, Кузбасс!». Посетители смогут узнать о непростом военном времени, трудовом и боевом вкладе кузбассовцев в Победу в Великой Отечественной войне.

В честь 74-летия со дня основания региона в арт-галерее Кемеровской областной научной библиотеки имени Федорова в феврале откроется фотовыставка «Кузбасс – родина моя», отражающая творчество студентов и преподавателей кафедры фотовидеотворчества КемГИК.

В музейной галерее уже разместилась фотовыставка новокузнечанина Павла Сухоребрикова «Природа Сибири». Фотографии знакомят посетителей библиотеки с красотами природы юга Кемеровской области.

В читальном зале отдела библиотечного краеведения работает комплексная выставка «Мира не узнаешь, не зная края своего». Прикоснуться к истории области можно и в виртуальном режиме: для пользователей на сайте библиотеки доступны базы «Герои Социалистического Труда – кузбассовцы», «Литературная карта Кузбасса», «Знаменательные даты Кемеровской области», «Памятники Кузбасса» и другие.

Также сейчас формируется комплексная книжно-иллюстративная выставка «Шахтерский характер Кузбасса», которая откроется в августе в Федоровском зале областной научной библиотеки. В нее войдут фотографии, копии документов и книги из книжной коллекции изданий первой половины ХХ века по шахтерской тематике из фондов библиотеки.

В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте на учебном абонементе оформлена книжная выставка «Люблю тебя, мой край родной! К 74-летию Кемеровской области». На выставке представлены издания, которые в доступной и наглядной форме повествуют об истории Кузнецкого края и современном развитии Кемеровской области. В альбомах можно найти разнообразную информацию о географии, экономической и социокультурной жизни Кузбасса, краеведческие и статистические сведения о регионе, а также фотоиллюстрации.