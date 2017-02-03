Шувалов: Моногорода должны стать комфортными для жизни

Задача моногородов – создать современную экономику и стать территорией, комфортной для жизни, заявил первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов в Кемерове на семинаре-практикуме «Пять шагов к благоустройству моногорода».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в мероприятии, организованном обладминистрацией и КБ «Стрелка» при поддержке АИЖК и Фонда развития моногородов, участвовали руководитель приоритетной нацпрограммы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева и первый замгубернатора Владимир Чернов.

Среди приглашенных – главы, заместители глав по ЖКХ, главные архитекторы и эксперты из 45 территорий страны, в том числе из муниципалитетов Кузбасса, соседних регионов Сибири, Урала и средней полосы России.

Первый вице-премьер отметил, что задача 319 моногородов страны – создать современную экономику за счет развития малого и среднего бизнеса, привлечения частных инвестиций, создания новых рабочих мест, обустройства городской среды. При этом необходимо, чтобы намеченный план развития поддержали жители, чтобы они были вовлечены в городские проекты.

«Нужно организовать силу, волю людей, чтобы совместными усилиями сделать муниципалитеты краше и удобнее для проживания», — сказал Игорь Шувалов.

Первый зампред правительства подчеркнул, что программы поддержки моногородов долгосрочные, дающие территориям новые экономические возможности. При этом даже после выхода муниципальных образований из программы моногородов, правительство РФ продолжит работу с ними, как с территориями опережающего социально-экономического развития.

Ирина Макиева рассказала руководителям муниципалитетов о первых пяти направлениях, с которых можно начать преобразование городской среды. Это благоустройство улиц, парков, площадей, набережных, создание пространств для молодежи. Также это восстановление достопримечательностей, модернизация музеев, школ, библиотек, домов культуры, реконструкция заброшенных или неэффективно используемых зданий, городских пространств. В том числе в Кузбассе «обретут новую жизнь» 14 улиц и площадей, 20 парков и скверов, 22 объекта культурного наследия, четыре медучреждения, девять образовательных заведений, 15 спортсооружений. Всем 319 городам необходимо завершить эти «пять шагов» в 2018 году.

Владимир Чернов напомнил, что совет при президенте РФ по стратегическому развитию, действующий с 2016 года, утвердил моногорода приоритетным направлением. Кроме того, в стране и, в частности, в Кузбассе реализуется программа поддержки моногородов. В рамках программы Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Таштагол были включены в перечень приоритетных моногородов и одними из первых получили господдержку. Программа развития экономики Прокопьевска стала образцом для запуска всех последующих проектов в моногородах по всей России.

В результате большой совместной работы пять территорий Кузбасса – Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск – получили 4,5 млрд рублей федеральной поддержки.

На эти средства подведена инфраструктура (коммунальные сети, дороги), необходимая для инвестиционных проектов. Это позволило привлечь более 70 млрд рублей частных инвестиций. В итоге в пяти городах создано дополнительно более 21 тыс. рабочих мест, зарегистрированная безработица снизилась в 1,5-2 раза, а монопрофильность – в среднем, на 10%.

В настоящее время готовятся заявки еще по четырём территориям – Новокузнецку, Калтану, поселку Мундыбаш Таштагольского района и поселку Белогорск Тисульского района на общую сумму 1,9 млрд рублей с перспективой привлечения 20 млрд рублей частных инвестиций и создания 7 тыс. рабочих мест.