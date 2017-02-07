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Переменчивая погода со снегом и сильным ветром ждет Кузбасс на неделе

Опубликовано , 136 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kursk-izvestia.ru

Очередной высотный циклон продолжит оказывать влияние на характер погоды в Кузбассе на этой неделе, практически ежедневно будут осадки, при прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер.

Прогноз на предстоящую неделю опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня местами небольшой снег, изморозь. При прохождении теплого атмосферного фронта юго-восточный ветер будет с порывами до 12 метров в секунду. Днем температура в пределах минус 7-12 градусов, по северу до 17 ниже нуля, в ночь понизится до минус 11-16, при прояснениях до 23 градусов холода.

«В среду мы будем находиться в теплом секторе циклона, местами небольшой снег, метели, южный ветер с порывами до 16 м/с. Температура днем -6, -11°С. В ночь на четверг -8, -13°С, при прояснениях до -18°С», — отмечают синоптики.

В четверг ветер сменит направление на юго-западное, будет усиливаться до 17-22 м/с, снег от небольшого до умеренного, мокрый снег, метели. Днем столбик термометра повысится до отметки минус 1-6, местами до 11 ниже нуля. В ночь на пятницу температура останется в тех же пределах — около минус трех градусов.

По предварительным данным, в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

В утренние часы температура воздуха еще будет как и ночная в пределах -1, -6°С, но начнется похолодание, юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 17-22 м/с.

«Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег и метель, будут ухудшать обстановку на дорогах, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. В ночь температура понизится до -17, -22°С, местами до -27°С», — предупреждают в метеослужбе.

В выходные дни погода ожидается морозной, но с небольшими осадками и метелями.

В субботу днем температура воздуха будет в пределах минус 14-19, местами до 24 ниже нуля. При прохождении очередного холодного атмосферного фронта, северо-западный ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, в ночь на воскресенье температура понизится до минус 17-22, местами до 27 градусов холода.

В воскресенье температура существенно не изменится, днем ожидается в пределах минус 15-20 градусов. Западный ветер будет усиливаться до 15 м/с, местами возможен небольшой снег и метели.

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Очередной высотный циклон продолжит оказывать влияние на характер погоды в Кузбассе на этой неделе, практически ежедневно будут осадки, при прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер.

 

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