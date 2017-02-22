Теплую погоду пообещали Кузбассу на праздничные выходные

В ближайшие дни погода на территории Кемеровской области будет теплой, причем дневные температуры даже достигнут плюсовых отметок.

Прогноз на предстоящие праздничные выходные дни опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

В четверг днем местами будет небольшой снег, поземок, по югу местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха от минус двух до плюс трех, местами минус 2-7 градусов, в ночь на пятницу 6-11 ниже нуля, местами похолодает до минус 17°С.

«В пятницу влияние области повышенного давления поспособствует прекращению осадков, но температура останется в тех же пределах: днем -4,+1°С, в ночные часы -6, -11°С, местами -17°С. Юго-западный ветер до 13 м/с», — говорится в сообщении.

В выходные дни существенных изменений в погоде не ожидается. Продолжит оказывать свое влияние сибирский антициклон.

Согласно прогнозу, в субботу будет без осадков, температура в пределах минус три — плюс два, в ночь на воскресенье понизится до минус 6-11 градусов, местами до 17 ниже нуля. Ветер юго-западный с порывами до 13 м/с.

В воскресенье и понедельник температура сохранится практически в тех же пределах: днем -3,+2°С, ночью минус 2-7, местами до 12 ниже нуля с южным ветром и без существенных осадков.

«Во вторник ситуация немного изменится, начнутся осадки и усилится ветер, температура днем также в пределах нуля», — отметили синоптики.