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Пенсионерка поверила в компенсацию за лже-экстрасенсов и потеряла 130 тысяч

Опубликовано , 132 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © tamvesti.ru

Междуреченские полицейские разыскивают мошенника, который под предлогом выплаты компенсации похитил у горожанки деньги.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, 66-летняя местная жительница отдала аферистам около 130 тыс. рублей.

Накануне пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы.

Мужчина убедил пенсионерку, что занимается расследование уголовного дела о лже-экстрасенсах. И жительнице Междуреченска, как одной из пострадавших от их действий, положена компенсация в размере 6 млн рублей.

«Около года назад горожанка действительно обращалась за помощью к экстрасенсам, услуги которых рекламировали на одном из федеральных телеканалов, она поверила собеседнику. Чтобы получить миллионное состояние женщина должна была перевести на указанный собеседником счет около 130 тыс. рублей – для оплаты услуг некоего адвоката и для разблокировки банковской ячейки, где якобы хранилась ее компенсация», — рассказали в полиции.

Пенсионерка взяла 100 тыс. рублей в кредит, добавила свои сбережения и перечислила деньги на номер карты злоумышленника. После этого телефон «правоохранителя» оказался отключен.

Поняв, что стала жертвой афериста, горожанка обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска сейчас проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы найти подозреваемого. Уже известно, что телефон, с которого звонил мошенник, а также номер названной им банковской карты зарегистрированы в Московской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными и помнить, что компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение – это стандартные уловки мошенников для хищения денег.

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http://tamvesti.ru/images/news/24727/112.jpg

Междуреченские полицейские разыскивают мошенника, который под предлогом выплаты компенсации похитил у горожанки деньги.

 

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