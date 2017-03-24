Депутаты Госдумы хотят запретить передачу «Пусть говорят»

Российское ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым в качестве ведущего могут запретить. Об этом на свой странице в Facebook написал депутат от Кузбасса Антон Горелкин.

В Госдуме создана парламентская группа под руководством Ирины Яровой, которая занимается разработкой законопроекта для защиты детей от сексуальных преступлений. Несколько предложений уже поступило.

«Вплоть до запрета передач вроде «Пусть говорят», где так любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних. Предложений много, и наверняка в процессе работы появятся ещё», — написал Горелкин.

«Я считаю, что когда речь идёт о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей — никакие компромиссы недопустимы», — отметил он.

Кроме того, депутат Госдумы от Кузбасса поможет разработать закон для защиты детей от педофилов.