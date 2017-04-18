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Стабильная паводковая обстановка сохраняется в Кузбассе

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ya-rayon.ru

Все водные артерии Кузбасса вскрылись ото льда, превышения уровня воды в реках не наблюдается — гидрологическая обстановка остаётся стабильной.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС со ссылкой на данные Кемеровского гидрометеоцентра.

«Прохождение ледохода находится под наблюдением оперативных групп Главного управления МЧС России по Кемеровской области, которые несут дежурство на юге и севере Кузбасса», — отметили в ведомстве.

В отдалённых населённых пунктах паводковую обстановку контролируют старосты.

Об изменении ситуации они напрямую докладывают главам сельских поселений, и сообщают сведения в единые дежурно-диспетчерские службы.

«Наряду с этим мониторинг паводковой обстановки помогают отслеживать стационарные и временные гидропосты, специальные комплексы видеонаблюдения с онлайн-трансляцией, а также беспилотные летательные аппараты», — уточнили в ГУ МЧС.

По оперативным данным, паводковая обстановка в Кузбассе стабильная, выхода рек из берегов не наблюдается, подтоплений населённых пунктов нет.

Обладминистрация в свою очередь уточняет, что группировка сил и средств состоит из 10 тыс. человек и более 3 тыс. единиц техники.

По поручению губернатора Амана Тулеева в Кузбассе провели основательную подготовку к безаварийному пропуску ледохода и паводковых вод.

«Заблаговременно в территориях созданы противопаводковые комиссии. Ещё осенью были очищены от мусора и сухостоя русла рек. В марте проведены чернение и распиловка льда, его подрыв на затороопасных участках вблизи населенных пунктов и опор мостов. Проверены гидротехнические сооружения, водоканалы, водозаборы», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в области отремонтировали и испытали маломерные лодки частных лиц, привлекаемых на время паводка, и спасательных служб.

Особое внимание уделено населённым пунктам в зоне возможного подтопления, куда своевременно завезли продукты питания, ГСМ, медикаментов, обеспечение пожарной безопасности.

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Все водные артерии Кузбасса вскрылись ото льда, превышения уровня воды в реках не наблюдается — гидрологическая обстановка остаётся стабильной.

 

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