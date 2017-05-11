Ещё тысячу велосипедов подарили кузбасским детям к лету

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Перед началом летних каникул кузбасские школьники традиционно получили велосипеды по губернаторской программе.
По поручению губернатора Амана Тулеева вручение прошло на площади Советов в Кемерове. Школьников из городов и районов поздравила заместитель губернатора Елена Пахомова, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Обладателями нового двухколёсного транспорта стали победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены, юнармейцы, участники творческих коллективов, юные экологи.
Елена Пахомова отметила, что для поддержки здорового образа жизни в 2015 году по инициативе Амана Тулеева объявлена областная программа «Тысяча велосипедов – детям Кузбасса». Акцию поддержали депутаты, главы муниципалитетов и предприятий, бизнесмены. Фактически на сегодняшний день вручено 9,5 тыс. велосипедов.
Кроме того, палочки для скандинавской ходьбы бесплатно получили 35 тыс. человек, в том числе в этом году в начале мая – ещё 5 тыс. представителей старшего поколения.
Замгубернатора поблагодарила всех, кто поддержал эту инициативу и принял личное участие в акции. Отдельную благодарность Елена Пахомова выразила гендиректору Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимиру Рашевскому, гендиректору управляющей компании «УГМК-Холдинг» Андрею Козицыну, гендиректору организации «Стройсервис» Дмитрию Николаеву, гендиректору предприятия «Кузнецкие ферросплавы» Кристине Коренной, президенту холдинга «Сибирский деловой союз» Михаилу Федяеву.
Елена Пахомова призвала школьников больше времени уделять здоровому образу жизни и активному отдыху, тем более, в Кузбассе созданы отличные условия для занятий спортом, в частности, велоспортом.
Для безопасности и удобства передвижения велосипедистов в регионе продолжается работа по оборудованию велодорожек и пунктов проката. Только в областном центре действует 12 км велодорожек. Плюс в этом году появится еще одна велодорожка на бульваре Строителей. Кроме того, оборудованы автогородки, где детей учат правилам дорожного движения.
Перед началом летних каникул кузбасские школьники традиционно получили велосипеды по губернаторской программе.