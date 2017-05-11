Ещё тысячу велосипедов подарили кузбасским детям к лету

Перед началом летних каникул кузбасские школьники традиционно получили велосипеды по губернаторской программе.

По поручению губернатора Амана Тулеева вручение прошло на площади Советов в Кемерове. Школьников из городов и районов поздравила заместитель губернатора Елена Пахомова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обладателями нового двухколёсного транспорта стали победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены, юнармейцы, участники творческих коллективов, юные экологи.

Елена Пахомова отметила, что для поддержки здорового образа жизни в 2015 году по инициативе Амана Тулеева объявлена областная программа «Тысяча велосипедов – детям Кузбасса». Акцию поддержали депутаты, главы муниципалитетов и предприятий, бизнесмены. Фактически на сегодняшний день вручено 9,5 тыс. велосипедов.

Кроме того, палочки для скандинавской ходьбы бесплатно получили 35 тыс. человек, в том числе в этом году в начале мая – ещё 5 тыс. представителей старшего поколения.

Замгубернатора поблагодарила всех, кто поддержал эту инициативу и принял личное участие в акции. Отдельную благодарность Елена Пахомова выразила гендиректору Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимиру Рашевскому, гендиректору управляющей компании «УГМК-Холдинг» Андрею Козицыну, гендиректору организации «Стройсервис» Дмитрию Николаеву, гендиректору предприятия «Кузнецкие ферросплавы» Кристине Коренной, президенту холдинга «Сибирский деловой союз» Михаилу Федяеву.

Елена Пахомова призвала школьников больше времени уделять здоровому образу жизни и активному отдыху, тем более, в Кузбассе созданы отличные условия для занятий спортом, в частности, велоспортом.

Для безопасности и удобства передвижения велосипедистов в регионе продолжается работа по оборудованию велодорожек и пунктов проката. Только в областном центре действует 12 км велодорожек. Плюс в этом году появится еще одна велодорожка на бульваре Строителей. Кроме того, оборудованы автогородки, где детей учат правилам дорожного движения.