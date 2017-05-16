Президентский полк пополнили ещё 15 парней из Кузбасса

Пятнадцать кузбасских призывников, прошедших тщательный отбор, сегодня отправились на службу в элитное подразделение страны — Президентский полк.

По поручению Амана Тулеева в Кемерове у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, прошёл торжественный митинг, посвящённый проводам новобранцев.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с напутственным словом к ним обратился и.о. заместителя губернатора Алексей Кожевин.

В церемонии также приняли участие начальник областного департамента военно-мобилизационной подготовки Ерем Арутюнян, представители ветеранских организаций, кадеты губернаторской школы-интерната полиции, родители призывников.

Как отметил Алексей Кожевин, Краснознамённый ордена Октябрьской революции Президентский полк — российская воинская часть, которая входит в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России) и выполняет задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля — официальной резиденции президента России и других важных государственных объектов.

Полк подчиняется непосредственно президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженных сил РФ.

7 мая 2017 года исполнился 81 год со дня его образования. Кузбассовцы проходят службу в Президентском полку с весны 1991 года. Всего было направлено более 700 призывников.

«Символично, что церемония отправки призывников проходит у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. В годы войны кузбассовцы внесли значительный вклад в Победу. Более 330 тыс. земляков воевали на фронте. Теперь молодое поколение бойцов должно продолжать традиции кузбасских воинов и добросовестно относиться к исполнению обязанностей военной службы», — сказал Кожевин.

Участники встречи почтили минутой молчания память погибших в годы войны земляков.