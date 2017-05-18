Работу кузбасских МФЦ признали одной из лучших в России

Кемеровская область вошла в группу регионов с высокой степенью эффективности деятельности органов власти по развитию сети многофункциональных центров.

Как сообщает областной департамент информационных технологий, рейтинг составлен Минэкономразвития России по итогам работы субъектов федерации в I квартале 2017 года.

Степень эффективности работы сети центров «Мои документы» определяли на основе комплекса показателей.

«Среди них число услуг, предоставляемых в центрах, соответствие учреждений требованиям действующего законодательства и фирменному стилю, возможность для заявителей оценки качества предоставления услуг, удовлетворенность граждан качеством получения услуг и другие», — отметили в ведомстве.

По поручению губернатора Амана Тулеева за 2011—2016 годы создана сеть МФЦ во всех городах и районах Кузбасса — всего более 700 окон обслуживания.

Первый многофункциональный центр заработал в 2011 году в Юрге. За пять лет в Кузбассе созданы 39 полностью оснащённых офисов приёма граждан и 152 удалённых структурных подразделения (удалённые офисы работают в населённых пунктах с численностью населения свыше тысячи человек).

Жителей отдалённых и труднодоступных малочисленных деревень и посёлков, садовые товарищества обслуживают мобильные офисы по специальному графику.

В итоге 99% кузбассовцев теперь могут быстро и качественно получать от 150 до 200 государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

Ежедневно более пяти тысяч человек приходят в многофункциональные центры, чтобы подать заявление на регистрацию прав собственности, выдачу паспорта, водительского удостоверения, оформление материнского капитала или социальных пособий и льгот.

По итогам мониторинга оценки качества предоставления госуслуг, проведённого в 2016 году, 98% кузбассовцев из числа обратившихся удовлетворены уровнем комфорта, обслуживания и профессионализма, а также удобным графиком.