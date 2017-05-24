2018-й в Кузбассе станет Годом предпринимательства, инвестиций и инноваций

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По инициативе Амана Тулеева в Кемеровской области 2018-й планируется провести под эгидой Года предпринимательства, инвестиций и инноваций.
Об этом на брифинге в обладминистрации накануне Дня российского предпринимательства рассказали первый замгубернатора Владимир Чернов и замгубернатора Станислав Черданцев.
Как отметил Владимир Чернов, в настоящий момент опубликован проект указа президента России «О проведении в Российской Федерации Года предпринимательства». В Кузбассе же планируется расширить федеральный план мероприятий региональными — с участием инвесторов и инноваторов.
В ближайшее время в области сформируют рабочую группу, которая разработает масштабный план мероприятий. В неё войдут сотрудники департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, департамента инвестиций и стратегического развития, департамента образования и науки, общественники, представители муниципалитетов, бизнес-сообщества.
Планируется ввести новые и обновить существующие региональные рейтинги. Например, будет сформирован рейтинг глав муниципалитетов с включением вопросов по взаимодействию с инвесторами и бизнесом.
В рейтинг включат показатели по количеству инвестиционных проектов, количеству встреч с предпринимателями, открытость и доступность глав территорий бизнесу. Также разработают рейтинг руководителей контрольно-надзорных органов, который будет формироваться на основе опроса предпринимателей.
Жителей области будут обучать по программам «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя».
«Школа предпринимательства» нацелена на обучение действующих бизнесменов, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, «Азбука предпринимателя» — на обучение потенциальных и начинающих предпринимателей и предусматривает разработку бизнес-плана для дальнейшей реализации бизнес-проекта и запуска нового дела.
Также в 2018 году в Кузбассе планируют открыть школу фермера.
«Сейчас у нас сформирован активный агрокластер, ряд сельхозпереработчиков уже вышли на экспортный уровень. Будем и дальше продолжать усиливать это направление, «выращивать» новых фермеров и помогать развиваться существующим хозяйствам», — отметил Чернов.
Акцент сделают и на развитии женского предпринимательства, популяризации малого и среднего бизнеса среди студентов и школьников, продолжится информирование представителей бизнеса о существующих региональных мерах поддержки.
По инициативе Амана Тулеева в Кемеровской области 2018-й планируется провести под эгидой Года предпринимательства, инвестиций и инноваций.