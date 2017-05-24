Кузбасс вошёл в тройку лидеров по эффективности госзакупок

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Кемеровская область вошла в тройку лидеров федерального рейтинга эффективности региональных госзакупок по итогам 2016 года.
Рейтинг подготовили аналитический центр при правительстве России и компания «Закупки360». Его лидерами стали Ярославская, Кемеровская и Тюменская области.
Как отмечают аналитики, Кемеровская область показала значительный рост по всем критериям. В частности, доля закупок в регионе, на которые поданы жалобы, признанные ФАС России обоснованными, уменьшилась в два раза.
Санкт-Петербург и Москва заняли четвёртое и 18-е места в общем рейтинге.
Наихудшие позиции в рейтинге (85-82-е места) занимают республики Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.
Низкий уровень эффективности госзакупок в регионах обусловлен относительно невысокой конкуренцией при проведении закупочных процедур, проявляющейся в большой доле закупок у единственного поставщика, и небольшим числом участников закупок, считают аналитики. Также в этих регионах зафиксирована высокая доля закупок, на которые поданы жалобы, признанные обоснованными ФАС России.
Рейтинг эффективности региональных госзакупок впервые представили в 2016 году, он призван обеспечить независимую оценку качества и эффективности организации, осуществления закупочных процессов госзаказчиками регионального и муниципального уровней.
Оценка регионов производится по пяти основным критериям: конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок.
Таким образом, рейтинг является инструментом, который позволяет проанализировать закупочные процессы. В результате это помогает регионам предпринять действия для улучшения ситуации.
Кемеровская область вошла в тройку лидеров федерального рейтинга эффективности региональных госзакупок по итогам 2016 года.