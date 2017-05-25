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«Последний звонок» сегодня отметят почти 35 тысяч кузбасских школьников

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © gazeta.a42.ru

Сегодня, 25 мая, для выпускников прозвенит «Последний звонок», ровно через месяц, 25 июня, во всех общеобразовательных организациях области пройдут выпускные вечера.

В этом году 9 922 учащихся оканчивают 11 класс, ещё 24 928 человек — девятый класс. В праздничных мероприятиях, посвящённых «Последнему звонку», примут участие заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти.

Начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов поздравит выпускников губернаторской кадетской школы-интерната полиции. Заместитель губернатора Евгений Хлебунов посетит среднюю общеобразовательную школу №52 в кемеровском жилом районе Кедровка, в которой он учился. Замгубернатора Елена Жидкова встретится с выпускниками Чебулинской средней общеобразовательной школы.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, в Кузбассе приняты все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в школах при проведении торжественных мероприятий.

«Созданы оперативные штабы из числа работников муниципальных органов управления образования и сотрудников органов внутренних дел по отслеживанию оперативной обстановки и обеспечению безопасности при проведении торжеств», — пояснили в ведомстве.

В городах и районах разработаны планы и графики проведения «Последнего звонка», назначены ответственные лица. За каждой школой закреплены сотрудники полиции, пожарные и медицинские работники. Также будет организовано дежурство работников общеобразовательных организаций и родительских комитетов.

Специалисты департамента напоминают, что в школах запрещено употребление спиртных напитков, а также курение в помещениях и на территории учреждений.

Накануне во всех общеобразовательных организациях провели беседы, классные часы, родительские собрания по вопросам организации торжественных линеек и по правилам поведения в общественных местах.

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Сегодня, 25 мая, для выпускников прозвенит «Последний звонок», ровно через месяц, 25 июня, во всех общеобразовательных организациях области пройдут выпускные вечера.

 

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