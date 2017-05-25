Жара до +30°С в выходные сменит ночные заморозки в Кузбассе

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В ближайшие дни температурный фон в области изменится, и снова ожидается жаркая погода. По прогнозу, прогрев атмосферы начнётся с пятницы.
Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.
Ночь с четверга на пятницу ещё простоит прохладной: плюс 2-7, при прояснениях на почве возможны заморозки до 0, -1°С, но преобладать они будут в основном по южным районам области.
Днём в пятницу температура составит 12-17 выше нуля, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 13-18 метров в секунду. В ночные часы температура будет в пределах плюс 2-7 градусов, местами по области возможны заморозки до 0, -2°С.
«В выходные дни мы будем находиться в тёплом секторе циклона. В субботу будет без осадков, днём воздух прогреется до +17,+22°С», — отметили синоптики.
Также в субботу ожидается умеренный северо-восточный ветер, с порывами до 14 м/с. В ночь на воскресенье температура в пределах плюс 3-8 градусов.
В воскресенье столбик термометра повысится до +24,+29°С.
При этом восточный ветер будет усиливаться до 16 м/с, также сохранится безоблачная погода, без осадков. В ночь на понедельник температура +10,+15°С.
«В понедельник мы также в теплом секторе циклона, также без осадков с южным умеренным ветром и с температурой +25,+30°С», — прогнозируют в гидрометцентре.
В ближайшие дни температурный фон в области изменится, и снова ожидается жаркая погода. По прогнозу, прогрев атмосферы начнётся с пятницы.