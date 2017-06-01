Начало июня порадует жителей Кузбасса тёплой погодой

В ближайшие дни погода на территории области изменится, и температура постепенно повысится.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, начало июня порадует нас летней погодой.

Завтра местами ожидаются небольшие дожди, северо-западный ветер будет умеренным, но с порывами до 16 метров в секунду, температура днём плюс 13-18 градусов, местами по югу до 23 выше нуля. В ночные часы 3-8 градусов тепла, но местами заморозки от нуля до минус двух.

В субботу днём воздух прогреется в среднем до +15°С, местами до +23°С, осадки постепенно прекратятся.

В первый выходной прогнозируется умеренный северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. В ночь на воскресенье температура в пределах плюс 4-9 градусов.

В воскресенье температура повысится до +20,+25°С, и будет преимущественно без осадков.

«Восточный ветер будет умеренный. Ночью температура составит +6,+11°С», — отметили в метеослужбе.

По предварительному прогнозу, в понедельник днём также преимущественно без осадков, температура плюс 20-25, южный умеренный ветер. В ночь температура понизится в среднем до 10 выше нуля.

«В последующие сутки сохранится повышение температуры и также без осадков», — добавили в гидрометцентре.