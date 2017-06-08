Власти Кузбасса подписали трёхстороннее соглашение с Liebherr и СДС

Сегодня в Кемерове подписано трёхстороннее соглашение между областной администрацией, компанией Liebherr и холдингом «Сибирский Деловой Союз» о социально-экономическом сотрудничестве на год.

Документ подписали первый замгубернатора Владимир Чернов, президент совета правления Liebherr International AG (Швейцария) Вильгельм Либхерр и президент ХК СДС Михаил Федяев.

Подписание соглашения с мировым лидером в области машиностроения — знаковое для экономики региона: создаются не просто рабочие места, приходят новые технологические решения.

«Целью настоящего соглашения является не просто создание полноценной базы для оперативных задач по ремонту техники мирового производителя и оказание содействия в модернизации производственных мощностей в угольной промышленности, а полноценная локализация производства отдельных компонентов для техники Liebherr на предприятиях Кузбасса», — пояснили в СДС.

Как отмечают в компании, для роста производительности труда необходимы высокотехнологичные решения и реальное импортозамещение.

Liebherr – компания мирового уровня и её инвестиции в экономику Кузбасса, по мнению сторон, свидетельствуют об устойчивом инвестиционном климате в регионе.

Для компании Кузбасс с самого начала стал одним из приоритетных регионов для сотрудничества, существенно повлияв на развитие модельного ряда горного и землеройного оборудования.

Кузбасский машиностроительный завод «Кемеровохиммаш» в сотрудничестве с компанией Liebherr уже презентовал первую продукцию. Уникальный совместный проект промышленной кооперации стартовал в марте этого года, и уже в июне на кемеровском заводе презентовали платформу (кузов) карьерного самосвала Liebherr T264 грузоподъемностью 220 тонн и ковш фронтального погрузчика Liebherr L 566.

Для изготовления заказа кузбасские машиностроители разработали технологии, которые позволили производить сборку, сварку и контроль кузова в соответствии с требованиями конструкторской документации мирового лидера в машиностроении.

Общий объём заказа составит десять платформ (кузовов) для карьерного самосвала Liebherr T264 и до 15 ковшей на карьерные экскаваторы и погрузчики производства этой компании. Выполнить заказ полностью «Кемеровохиммаш» планирует в 2018 году. Общая сумма контрактов составляет более 53 млн рублей.

«Изготовленное на „Кемеровохиммаше“ оборудование предназначено для работы на угольных предприятиях Кузбасса. Это существенный вклад в модернизацию угольной промышленности в регионе. Локализация производства отдельных комплектующих Liebherr на «Кемеровохиммаш» даёт возможность покупать оборудование с известным всему мира немецким качеством по доступной цене», — отмечают специалисты.

В частности, грузовые платформы будут поставлены на разрез «Черниговец» (входит в состав АО ХК «СДС-Уголь»).

Группа компаний «СДС-Уголь» тесно сотрудничает с компанией Liebherr. Первый экскаватор Liebherr R984C был приобретён ещё в 2009 году, а в 2015 году на «Черниговец» поставили второй в мире 73-тонный бульдозер PR 776. В 2017 году состоялась поставка первого в России горного самосвала на жёсткой раме T 264.

«Благодаря долголетнему сотрудничеству многие модели техники были доработаны для более эффективной эксплуатации в суровых климатических условиях», — добавили в СДС.

Сегодня же в рамках соглашения в посёлке Грамотеино под Белово открылся крупнейший в Сибири ремонтно-складской комплекс «Кузбасс».

Здесь будут обслуживать парк машин и механизмов Liebherr, эксплуатируемых в Сибирском федеральном округе, причём упор будет сделан на обслуживание горнодобывающей техники. Строительство комплекса стоимостью более 1,5 млрд рублей было начато в 2014 году. Он стал третьим в стране, после Москвы и Хабаровска.

На площадях нового объекта будет непрерывное сервисное сопровождение и восстановление компонентов машин, а также планируют обучать специалистов заказчиков. В целом проект позволит создать 120 рабочих мест.

По мнению Владимира Чернова, ведённый в строй объект станет полноценной базой для решения оперативных задач по ремонту, поможет угольщикам модернизировать производственные мощности и увеличить парк техники, произведённой уже совместно с Кузбассом.

«Кемеровохиммаш» — филиал АО «Алтайвагон» — входит в отраслевой холдинг «СДС-Маш» и является одним из крупнейших предприятий и единственным за Уралом заводом химического машиностроения. Осуществляет выпуск более 30 видов продукции для нефтехимической, газовой и угольной отраслей, а также железнодорожные вагоны-цистерны и контейнеры — цистерны для перевозки нефти, газа и других продуктов. Компания сертифицирована в системе менеджмента качества ISO-9001 и IRIS.