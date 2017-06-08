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ЕГЭ-2017 в Кузбассе проходит без сбоев и серьёзных нарушений

Опубликовано , 151 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © static.life.ru

Единый госэкзамен по обществознанию в нашей области прошёл в штатном режиме и без технологических сбоев, также без нарушений прошли экзамены по физике и литературе.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в региональном департаменте образования и науки, в экзамене по обществознанию приняли участие 5 782 человека. Для проведения государственной итоговой аттестации по этому предмету было задействовано 54 пункта проведения экзамена. Все аудитории оборудованы видеонаблюдением в режиме онлайн.

Нарушений на экзамене по обществознанию зафиксировано не было.

«Основной период единого государственного экзамена в Кузбассе проходит без технологических сбоев и серьёзных нарушений. Экзамены проводятся максимально прозрачно и объективно», — прокомментировал начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Как уточнили в ведомстве, физику сдавали 2 852 человека, а литературу – 779 человек. Было задействовано 42 пункта проведения экзамена, из них в 30 ППЭ использовалась технология печати контрольных измерительных материалов, а сканирование бланков ответов проходило в штабах всех ППЭ. В 100% аудиторий видеонаблюдение осуществлялось в онлайн-режиме.

«Экзамен мне не показался трудным. Ни одно задание не поставило меня в тупик, так как я усиленно готовился, прорешивал множество тестов и ничего незнакомого и невыполнимого для меня на экзамене не было. По поводу результата не переживаю, я уверен в своих силах», — поделился впечатлениями от ЕГЭ выпускник губернаторского многопрофильного лицея-интерната Сергей Селезнев.

Напомним, что в Кузбассе работает региональная «горячая линия» по вопросам государственной итоговой аттестации.

Интересующие вопросы о проведении экзаменов можно задать по телефону 8 (3842) 58-70-25.

Всего в этом году в региональной базе данных единого государственного экзамена зарегистрировано 11 431 человек, из них 10 046 – это выпускники школ текущего учебного года. Остальные – выпускники организаций среднего профессионального образования, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступать в высшие учебные заведения.

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Единый госэкзамен по обществознанию в нашей области прошёл в штатном режиме и без технологических сбоев, также без нарушений прошли экзамены по физике и литературе.

 

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