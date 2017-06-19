Жителей Кузбасса призывают купаться только на официальных пляжах

МЧС призывает кузбассовцев купаться только на официальных освидетельствованных пляжах. За прошедшие выходные на водоёмах области утонули четверо детей. По всем фактам СУСК РФ проводит доследственную проверку.

В том числе в Ленинске-Кузнецком погибли два брата 13 и 14 лет, которые ушли рыбачить на озеро. В Белове в реке Иня утонул 13-летний мальчик, который не умел плавать, но не сказал об этом другу, решив с ним искупаться (мальчика отнесло течением, спасти его не удалось). В Промышленновском районе 13-летняя девочка была спасена подругой, когда тонула в одном из прудов, но погибла на этом же месте через несколько дней.

«Из-за установившейся аномальной жары жителям необходимо тщательно выбирать места отдыха у воды и купаться только на официальных пляжах, освидетельствованных Госинспекцией по маломерным судам», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

На таких пляжах водолазы заблаговременно исследовали дно, а разрешённая для купания зона ограждена буйками. На каждом пляже в обязательном порядке организовано дежурство спасателей.

Важно соблюдать элементарные правила безопасности: не входить в воду в нетрезвом виде и не купаться более 10-15 минут, чтобы не переохладиться. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте, поскольку можно удариться головой о грунт, корягу, получить травму, потерять сознание и погибнуть.

Запрещено подплывать к близко идущим судам. Вблизи них возникает течение, которое может затянуть под винт. Нужно избегать опасных игр на воде: нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. Запрещено оставлять детей, особенно младшего возраста, возле воды без присмотра.

Также нужно очень осторожно плавать на надувных матрасах и надувных игрушках: ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, также из них может выйти воздух, что приведет к потере плавучести.

Сейчас в Кузбассе действуют 17 мест отдыха у воды и восемь пляжей.

За эти выходные инспекторы ГИМС дали разрешение на открытие пяти пляжей, в том числе переосвидетельствование прошли и официально были признаны пляжами три места отдыха у воды в Зенковском парке Прокопьевска: «Волна», «Зенковский», «Специализированный». Благодаря установившейся тёплой погоде температура воды здесь стала пригодной для купания.

Новый пляж «Голубой пруд» открыт в районе Темиртау в Таштагольском районе. Также прошёл освидетельствование пляж на берегу санатория «Кедровый бор» в Подъяково Кемеровского района.