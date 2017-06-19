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Жителей Кузбасса призывают купаться только на официальных пляжах

Опубликовано , 32 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kuzbass85.ru

МЧС призывает кузбассовцев купаться только на официальных освидетельствованных пляжах. За прошедшие выходные на водоёмах области утонули четверо детей. По всем фактам СУСК РФ проводит доследственную проверку.

В том числе в Ленинске-Кузнецком погибли два брата 13 и 14 лет, которые ушли рыбачить на озеро. В Белове в реке Иня утонул 13-летний мальчик, который не умел плавать, но не сказал об этом другу, решив с ним искупаться (мальчика отнесло течением, спасти его не удалось). В Промышленновском районе 13-летняя девочка была спасена подругой, когда тонула в одном из прудов, но погибла на этом же месте через несколько дней.

«Из-за установившейся аномальной жары жителям необходимо тщательно выбирать места отдыха у воды и купаться только на официальных пляжах, освидетельствованных Госинспекцией по маломерным судам», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

На таких пляжах водолазы заблаговременно исследовали дно, а разрешённая для купания зона ограждена буйками. На каждом пляже в обязательном порядке организовано дежурство спасателей.

Важно соблюдать элементарные правила безопасности: не входить в воду в нетрезвом виде и не купаться более 10-15 минут, чтобы не переохладиться. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте, поскольку можно удариться головой о грунт, корягу, получить травму, потерять сознание и погибнуть.

Запрещено подплывать к близко идущим судам. Вблизи них возникает течение, которое может затянуть под винт. Нужно избегать опасных игр на воде: нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. Запрещено оставлять детей, особенно младшего возраста, возле воды без присмотра.

Также нужно очень осторожно плавать на надувных матрасах и надувных игрушках: ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, также из них может выйти воздух, что приведет к потере плавучести.

Сейчас в Кузбассе действуют 17 мест отдыха у воды и восемь пляжей.

За эти выходные инспекторы ГИМС дали разрешение на открытие пяти пляжей, в том числе переосвидетельствование прошли и официально были признаны пляжами три места отдыха у воды в Зенковском парке Прокопьевска: «Волна», «Зенковский», «Специализированный». Благодаря установившейся тёплой погоде температура воды здесь стала пригодной для купания.

Новый пляж «Голубой пруд» открыт в районе Темиртау в Таштагольском районе. Также прошёл освидетельствование пляж на берегу санатория «Кедровый бор» в Подъяково Кемеровского района.

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МЧС призывает кузбассовцев купаться только на официальных освидетельствованных пляжах. За прошедшие выходные на водоёмах области утонули четверо детей.

 

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