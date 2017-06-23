Жара до +34°С сохранится в Кузбассе до начала следующей недели

По прогнозам синоптиков, на все выходные в области сохраняется жаркая погода с максимальными температурами воздуха до плюс 30-34 градусов Цельсия.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня вечером по региону при неустойчивой погоде возможны ливневые дожди различной интенсивности, грозы, ветер юго-восточный слабый, при грозе усиление до 12-17 метров в секунду, температура ночью: 12-17 выше нуля, днём — плюс 25-30 градусов.

В субботу будет преимущественно без осадков, ночные температуры сохранятся на уровне плюс 12-17°С, дневные повысятся до +29,+34°С, ветер южный слабый.

«В воскресенье ночью местами по западу небольшие дожди, во второй половине дня и вечером грозы с ливневыми дождями различной интенсивности, усилением западного ветра при грозе до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+19 °С, днём +26+31°С», — уточнили в гидрометцентре.

Неустойчивая и жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.

В понедельник возможны ливневые дожди с грозами, ветер южный, при грозах порывистый до 15-20 метров в секунду, ночные температуры 12-17 выше нуля, дневные температуры — плюс 27-32°С.

Областное МЧС в свою очередь призывает быть аккуратнее в жару и около воды, а также соблюдать простые правила безопасности.

«Планируя свой отдых у воды, помните, что купание, а тем более ныряние, на несанкционированных пляжах и других водоёмах (карьерах, искусственных прудах, необорудованных для этого) несёт прямую угрозу вашему здоровью, а зачастую и жизни», — отметили в ведомстве.

Как подчёркивают спасатели, категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуется оставлять детей без присмотра у воды, не только на природе, но и в быту: любая ёмкость с водой на приусадебном участке или веранде дома может стать источником опасности.

«При проветривании в жаркую погоду не оставляйте детей одних в комнате — не подвергайте своего ребёнка угрозе падения из окна», — добавили в ГУ МЧС.

В жаркую погоду специалисты советуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«При граде, грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — посоветовали в ведомстве.