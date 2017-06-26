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Профилактическая акция «Вода — безопасная территория» началась в Кузбассе

Опубликовано , 137 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © gtrk-saratov.ru

В Кузбассе с 26 июня по 2 июля уже второй год подряд проходит летняя межведомственная профилактическая акция «Вода – безопасная территория».

Результатом её проведения прошлым летом стало существенное улучшение обстановки на протяжении купального сезона, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, в прошлом году не допущено происшествий на воде с маломерными судами, пресечены нарушения правил безопасного поведения на водных объектах, снижено количество трагических случаев. Происшествий на пляжах не допущено.

«Нынешним летом надзорно-профилактическая акция будет проводиться в периоды 26 июня—2 июля, 24 — 30 июля, 21 — 27 августа. Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность населения у воды», — пояснили в ведомстве.

Инспектирующие проверят пляжи, в том числе «дикие», а также места детского отдыха и оздоровления, туристические базы, расположенные вблизи воды.

Как подчеркнули в МЧС, внимание надзорных групп будет направлено и на водителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

Кроме того, организуют разъяснительную работу о правилах безопасности поведения на водоёмах в летний период. В оздоровительных лагерях проведут тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях.

«В необорудованных местах отдыха будут организованны временные мобильные спасательные посты. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи планируется применение беспилотных летательных аппаратов», — напомнили в ведомстве.

Спасатели в очередной раз призывают соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра.

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В Кузбассе с 26 июня по 2 июля уже второй год подряд проходит летняя межведомственная профилактическая акция «Вода – безопасная территория».

 

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