Проезд по улице Станционной в Кемерове открыли после ремонта

В областном центре открыт проезд по улице Станционная на участке от проспекта Кузнецкого до улицы Карболитовская.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в марте ГИБДД закрыла проезд по этой улице в Центральном районе из-за частичного провала проезжей части в районе дома №17 и предупредила водителей об ограничении движения.

Ограничение сквозного проезда всех видов транспорта по Станционной действовало до окончания аварийно-восстановительных работ.

В результате провала асфальта никто из горожан тогда не пострадал, ущерб транспорту также не был причинён.

Оказалось, что из-за обводнения грунта при активном таянии снега обрушился свод канализационного коллектора. С 12 мая специалисты АО «КемВод» меняли этот аварийный участок.

«Трубы диаметром 1500 мм пришли в негодность, в связи с этим было принято решение о реконструкции участка длинной 322 метра со вскрытием дорожного полотна улицы Станционная. Ремонт ведётся с применением современных материалов – это пластиковые высокопрочные трубы усиленной конструкции», — рассказал ранее глава города Илья Середюк, проинспектировав проведение работ в ходе объезда.