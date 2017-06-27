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Проезд по улице Станционной в Кемерове открыли после ремонта

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © autodriving.net

В областном центре открыт проезд по улице Станционная на участке от проспекта Кузнецкого до улицы Карболитовская.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в марте ГИБДД закрыла проезд по этой улице в Центральном районе из-за частичного провала проезжей части в районе дома №17 и предупредила водителей об ограничении движения.

Ограничение сквозного проезда всех видов транспорта по Станционной действовало до окончания аварийно-восстановительных работ.

В результате провала асфальта никто из горожан тогда не пострадал, ущерб транспорту также не был причинён.

Оказалось, что из-за обводнения грунта при активном таянии снега обрушился свод канализационного коллектора. С 12 мая специалисты АО «КемВод» меняли этот аварийный участок.

«Трубы диаметром 1500 мм пришли в негодность, в связи с этим было принято решение о реконструкции участка длинной 322 метра со вскрытием дорожного полотна улицы Станционная. Ремонт ведётся с применением современных материалов – это пластиковые высокопрочные трубы усиленной конструкции», — рассказал ранее глава города Илья Середюк, проинспектировав проведение работ в ходе объезда.

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http://autodriving.net/wp-content/uploads/2015/02/10a2ee1f3ae34ad319e076d16bc65a8c.jpg

В областном центре открыт проезд по улице Станционная на участке от проспекта Кузнецкого до улицы Карболитовская.

 

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