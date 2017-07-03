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Пенсионер отдал мошеннику 700 тыс. за обещанные 1,5 млн компенсации

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © cdn.tvc.ru

Новокузнецкие полицейские разыскивают мошенника, который под предлогом выплаты компенсации обманул пенсионера.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, неизвестный похитил у 87-летнего местного жителя сбережения в сумме более 700 тысяч рублей.

Накануне новокузнечанину на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником некой столичной организации, защищающей интересы обманутых потребителей. Мужчина рассказал, будто пенсионеру положена компенсация в размере 1,5 млн рублей за якобы некачественный медицинский препарат, который он приобретал ранее.

По словам афериста, для получения выплаты горожанин должен был перевести на указанный им счёт несколько обязательных платежей — налог и комиссионный сбор за доставку денег.

«Поскольку несколько лет назад новокузнечанин действительно приобретал БАДы, то поверил неизвестному и согласился выполнить условия, необходимые для получения компенсации», — отметили в полиции.

Пенсионер, следуя указаниям афериста, за неделю совершил несколько платежей и перечислил на указанный мошенником счёт все свои сбережения.

«Когда же пенсионер сообщил, что деньги у него закончились, и попытался выяснить сроки получения положенной ему компенсации, злоумышленник отключил телефон и больше на связь не выходил. Поняв, что стал жертвой афериста, пенсионер обратилась за помощью в полицию», — сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти злоумышленника. Известно, что номер телефона, с которого он звонил, зарегистрирован в Московской области.

Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными.

«Компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение – это стандартные уловки мошенников для хищения денег», — отметили в ГУ МВД.

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Новокузнецкие полицейские разыскивают мошенника, который под предлогом выплаты компенсации обманул пенсионера.

 

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