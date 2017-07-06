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Кузбасские синоптики прогнозируют дождливую погоду на выходных

Опубликовано , 83 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 4.bp.blogspot.com

Погода на территории области в ближайшие дни ожидается переменчивой, в большинстве районов практически ежедневно будут наблюдаться осадки.

Предварительный прогноз на предстоящие выходные и начало следующей недели опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

Завтра при прохождении тёплого атмосферного фронта северо-западный ветер сменит направление на юго-западное и будет усиливаться до 11-16 метров в секунду, в отдельных районах дожди, грозы.

В пятницу днём температура плюс 18-23 градуса, по югу теплее — до 27 выше нуля. Ночью — плюс 8-13.

«В субботу температура по области +19,+24°С, по югу до +27°С, с западным порывистым ветром 11-16 м/с, дождями и грозами», — уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, в Кемерове будет преимущественно без осадков. Ночью по области около плюс десяти.

В воскресенье днём воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, ожидается западный порывистый ветер и преимущественно без осадков. Ночью 9-14 выше нуля и местами небольшие дожди.

«В понедельник днём +22,+27°С, ночью +11,+16°С. В отдельных районах дожди, грозы. Юго-западный ветер умеренный, при грозах – порывистый», — добавили в метеослужбе.

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http://4.bp.blogspot.com/-QG7qpdiG-QY/UBUdKwpsLjI/AAAAAAAABTc/L0t4J4qAtZg/s1600/IMG_1601.jpg

Погода на территории области в ближайшие дни ожидается переменчивой, в большинстве районов практически ежедневно будут наблюдаться осадки.

 

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