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Кузбасские спасатели помогли туристу-петербуржцу на Поднебесных Зубьях

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 42.mchs.gov.ru

Помощь кузбасских спасателей понадобилась туристу из Санкт-Петербурга, который в составе группы совершал пеший переход по маршруту «Большое кольцо» на Поднебесных Зубьях.

Туристическая группа из 20 человек, прибывшая из северной столицы России, вышла в поход 4 июля. Путь в 120 км планировали пройти за десять дней.

Путешественники заранее прошли регистрацию в Междуреченском поисковом аварийно-спасательном отряде (ПАСО), сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Вынужденную остановку пришлось сделать в районе озера Круглое, расположенного на территории Хакасии.

Один из туристов повредил ногу и дальше идти самостоятельно не мог.

О произошедшем руководитель туристической группы сообщил дежурному Междуреченского ПАСО.

«Проходили самый нижний перевал Караташ. Был снежник. Вся группа прошла, а один ребёнок поскользнулся и ударился об камень, повредил ногу. Пока он ещё мог ходить, мы довели его до места, где можно было развернуть лагерь. Вызвали МЧС и ждали спасателей», — рассказывает руководитель туристической группы Евгений Румянцев.

План спасательной операции сотрудникам чрезвычайной службы продиктовали особенности рельефа местности: добраться до туристов можно было только вертолётом.

Борт со спасателями и медиками приземлился в 1,5 км от озера Круглое, где путешественники разбили временный лагерь. Серьёзной угрозы жизни и здоровью пострадавшего туриста не было, однако специалисты решили доставить его в лечебное учреждение Междуреченска.

«Благодаря тому, что данная группа туристов перед выходом на маршрут прошла регистрацию, спасатели смогли оперативно отреагировать и быстро провести спасательную операцию», — отмечают в ведомстве.

По данным МЧС, сейчас туристы из Петербурга, оставшиеся на месте, продолжают своё путешествие по Поднебесным Зубьям.

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Помощь кузбасских спасателей понадобилась туристу из Санкт-Петербурга, который в составе группы совершал пеший переход по маршруту «Большое кольцо» на Поднебесных Зубьях.

 

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