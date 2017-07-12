ГИБДД проводит в Кемерове двухдневную акцию «Юный пешеход»

В областном центре с 12 по 14 июля пройдёт специальная акция для профилактики ДТП с участием детей-пешеходов.

Инспекторы ГИБДД напомнят юным кемеровчанам, как правильно и безопасно вести себя в условиях дорожно-транспортной среды.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе городской Госавтоинспекции, для ребят, посещающих лагеря дневного пребывания, пройдут обучающие занятия по Правилам дорожного движения, различные конкурсы и викторины.

«Также дорожные полицейские проведут разъяснительную работу с использованием громкоговорящей связи патрульных автомобилей в местах массового пребывания граждан. Они напоминают взрослым и детям правила перехода через дорогу, необходимости предпринимать дополнительные меры безопасности», — рассказали в ведомстве.

В рамках акции организуют специализированные рейды по пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами. Инспекторы ГИБДД совместно со своими коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних разъяснят юным нарушителям, к каким последствиям может привести беспечное поведение на дороге, а также его последствия.

«В дни проведения акции «Юный пешеход» особое внимание будет уделено и соблюдению водителями ПДД, в том числе правил проезда пешеходного перехода. С напоминанием к водителям о внимательном отношении к детям-пешеходам обратятся юные инспекторы движения. Они вручат взрослым листовки и красочные рисунки на тему безопасности на дороге», — добавили в ГИБДД.

По данным ведомства, с начала года в Кемерове произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет.

Как показывает статистика, больше половины наездов на детей произошло из-за того, что они сами нарушили Правила дорожного движения.

«Например, по причине перехода дороги вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в Госавтоинспекции.